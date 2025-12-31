Forcat e koalicionit të udhëhequra nga Arabia Saudite sulmuan armët në portin Mukalla të Jemenit

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha të martën se dy anije të njëpasnjëshme nga Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kishin hyrë në portin Mukalla të Jemenit pa autorizim dhe kishin fikur sistemet e tyre të gjurmimit, transmeton Anadolu.
Dy anijet “hynë në portin Mukalla në shkelje të procedurave të zbatueshme në raste të tilla, pa autorizim hyrjeje nga qeveria jemenase ose udhëheqja e koalicionit”, tha zëdhënësi i koalicionit, Gjeneral Major Turki Al-Maliki, në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai shtoi se anijet “fikën sistemet e tyre të gjurmimit dhe identifikimit para se të hynin në ujërat territoriale të Jemenit”.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha të martën herët se kishte kryer një sulm ajror “të kufizuar” që synonte dy anijet që mbërritën në portin Mukalla nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Abu Dhabi mohoi se dy anijet mbanin armë për Këshillin Kalimtar Jugor (STC) të Jemenit, duke thënë se automjetet e shkarkuara nuk ishin të destinuara për asnjë palë jemenase, por ishin dërguar për përdorim nga forcat e Emirateve të Bashkuara Arabe që vepronin në Jemen.
Situata është përshkallëzuar në Jemenin jugor në fillim të këtij muaji pasi STC, grupi kryesor separatist i vendit, mori kontrollin e provincave lindore të Hadramaut dhe Al-Mahra pas përleshjeve me forcat qeveritare.
Përshkallëzimi u rrit më tej të martën në mëngjes, me Arabinë Saudite që i quajti veprimet e Emirateve të Bashkuara Arabe “një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare”.
Në përgjigje, kryetari i Këshillit të Lidershipit Presidencial të Jemenit, Rashad al-Alimi, anuloi paktin e përbashkët të mbrojtjes me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe u dha një afat 24-orësh forcave të Emirateve të Bashkuara Arabe që të tërhiqen nga vendi.
STC pretendon vazhdimisht se qeveritë e njëpasnjëshme kanë margjinalizuar politikisht dhe ekonomikisht rajonet jugore dhe bën thirrje për ndarjen e tyre nga veriu – pretendime të refuzuara nga autoritetet jemenase, pasi ato këmbëngulin në ruajtjen e unitetit territorial të vendit.