Forcat izraelite bastisin një qytet në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe arrestojnë disa palestinezë

Forcat izraelite bastisën një qytet palestinez në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor verior, duke arrestuar disa persona dhe duke dëmtuar pronën, tha një zyrtar lokal të martën, raporton Anadolu.
Yaqub Oweis, kreu i këshillit lokal lindor të Lubban-it, tha për Agjencinë Anadolu se trupat izraelite hynë në qytet rreth mesnatës, kontrolluan disa shtëpi dhe dëmtuan pronën brenda disa shtëpive.
Ai tha se disa të rinj u arrestuan, pa specifikuar numrin.
Qyteti, shtëpia e rreth 4.200 palestinezëve, është përballur me mbyllje të përsëritura dhe kufizime të shtrënguara nga forcat izraelite që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023, tha Oweis.
Ai shtoi se kolonët e paligjshëm izraelitë kanë bastisur gjithashtu qytetin dhe kanë kryer akte vandalizmi.
Lubban-i Lindor shtrihet përgjatë rrugës kryesore që lidh Ramallahun dhe Nablusin. Disa vendbanime dhe posta izraelite janë ndërtuar në tokën që i përket qytetit.
Asma al-Aboushi, një banore, kujtoi bastisjen izraelite në shtëpinë e saj. “Na ulën të gjithëve, kontrolluan shtëpinë dhe na fotografuan për të kontrolluar identitetin tonë. Dy ushtarë zbritën në kuzhinë për ta kontrolluar”, tha ajo për Anadolu.
Ajo deklaroi se ushtarët sipër sinjalizuan se kolegët e tyre në kuzhinë po hanin dhe filluan të qeshnin. “Pastaj i mbuluan fytyrat me maska dhe filluan të hanin nga poshtë tyre, duke na shikuar se kush po kushtonte vëmendje”, shpjegoi ajo.
Aboushi tha se ushtarët morën syfyrin e familjes dhe u larguan nga shtëpia duke e lënë atë në rrëmujë.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite për bastisjen.
Diku tjetër, dëshmitarët thanë se forcat izraelite bastisën qytetin Silwad në lindje të Ramallahut, me dhjetëra ushtarë të vendosur në të gjitha lagjet e tij.
Ushtria izraelite kryen rregullisht bastisje dhe kërkime në qytete dhe shtëpi palestineze në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Palestinezët thonë se ushtria ka intensifikuar bastisjet e arrestimeve që nga fillimi i Ramazanit javën e kaluar.
Të dielën, Shoqata Palestineze e të Burgosurve, një organizatë joqeveritare, tha se forcat izraelite kanë arrestuar më shumë se 100 palestinezë në Bregun Perëndimor që nga fillimi i Ramazanit.
Sipas të dhënave palestineze, më shumë se 9.300 palestinezë mbahen aktualisht në burgjet izraelite, përfshirë 66 gra dhe 350 fëmijë.
Dhuna është rritur në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023. Sipas shifrave palestineze, më shumë se 1.116 palestinezë janë vrarë, rreth 11.500 janë plagosur dhe afërsisht 22.000 janë arrestuar.