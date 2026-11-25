Forcat izraelite bombarduan sot me artileri tokat bujqësore pranë digës al-Mantara, në zonën rurale qendrore të provincës jugore siriane të Kuneitrës, raportoi media shtetërore siriane, transmeton Anadolu.
Trupat izraelite qëlluan me një predhë artilerie tokat bujqësore përreth digës, raportoi kanali televiziv Alikhbariah.
Deri më tani nuk ka raportime për viktima apo dëme materiale.
Më herët sot, forcat izraelite liruan një shtetas sirian, të cilin e kishin ndaluar gjatë një inkursioni ushtarak në qytezën Jubbata al-Khashab, në provincën e Kuneitrës, sipas transmetuesit.
Mediumi raportoi se burri ishte ndaluar të martën në mbrëmje, pasi trupat izraelite hynë në lagjen veriore të qytezës dhe dislokuan ushtarë gjatë një bastisjeje.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli ka zgjeruar praninë e tij ushtarake në zonën tampon midis Sirisë dhe Lartësive të pushtuara të Golanit, si dhe ka avancuar në zona të jugut të Sirisë, në shkelje të Marrëveshjes së Ndarjes së Forcave të vitit 1974.
Marrëveshja, e nënshkruar pas luftës arabo-izraelite të vitit 1973, përcaktoi krijimin e një zone tampon, e cila mbikëqyret nga Forca e OKB-së për Vëzhgimin e Ndarjes së Forcave.
Siria ka kërkuar vazhdimisht tërheqjen e Izraelit nga territori i saj dhe ka kundërshtuar inkursionet e tij ushtarake, ndërsa Izraeli ka përmendur shqetësimet e sigurisë për të justifikuar praninë e vazhdueshme në këto zona.