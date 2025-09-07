Forcat izraelite godasin strehimoret në Gaza, viktima mes fëmijëve dhe grave

Forcat izraelite kanë goditur gjatë orëve të fundit një tendë, një shkollë dhe një shtëpi në Gaza City.
Shkolla, ku prej muajsh strehoheshin palestinezë të zhvendosur, u sulmua rreth orës 3 të mëngjesit. Të paktën gjashtë persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën. Në zonë ndodheshin shumë familje të zhvendosura, përfshirë gra dhe fëmijë, duke përjetuar një natë tmerri.
Dy fëmijë palestinezë u vranë gjithashtu kur u godit një tendë pranë Këshillit Legjislativ në zemër të Gaza City, ku banorët kishin ngritur një kamp të përkohshëm.
Ky është një tjetër sulm në një zonë të dendur me popullsi, ku forcat izraelite kanë shënjestruar të zhvendosurit. /mesazhi