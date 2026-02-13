Forcat izraelite hapin zjarr ndaj ekipit të Al Jazeera-s gjatë mbulimit të sulmit të kolonëve të paligjshëm

Forcat izraelite qëlluan të premten një ekip lajmesh të Al Jazeera-s, ndërsa po mbulonte një sulm të paligjshëm të kolonëve në qytetin Talfit, në jug të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha transmetuesi, transmeton Anadolu.
Kanali me seli në Katar raportoi se ushtarët qëlluan drejt ekipit të tij, duke shkaktuar dëme të pjesshme në pajisjet e kamerave.
Korrespondentja e Al Jazeera-s, Tharwat Shaqra, tha në një transmetim të drejtpërdrejtë se trupat përdorën municione luftarake kundër ekipit përpara se të qëllonin një bombol gazi lotsjellës që goditi drejtpërdrejt dhe dëmtoi pajisjet e xhirimit.
Ajo tha se gazetarët ishin pozicionuar në një zonë të hapur dhe të dukshme dhe u shënjestruan pa u kërkuar të largoheshin nga vendi.
Ushtria izraelite nuk komentoi menjëherë për incidentin.
Të shtënat ndodhën ndërsa ekipi po raportonte për një sulm të kolonëve në Talfit që la tre palestinezë të plagosur, sipas Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze. Një person u qëllua dhe u dërgua në spital, ndërsa dy të tjerë u rrahën dhe u trajtuan në vendngjarje.
Izraeli mbylli operacionet e Al Jazeera-s brenda Izraelit më 5 maj 2024 dhe mbylli zyrat e kanalit në Bregun Perëndimor më 22 shtator 2024, me urdhrin e mbylljes që u zgjat vazhdimisht.
Më 23 dhjetor 2025, Ministri izraelit i Komunikacionit, Shlomo Karhi” tha se kanalit do t’i ndalohej të vepronte “përgjithmonë”.
Izraeli ka intensifikuar operacionet në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, që nga nisja e fushatës së tij ushtarake në Gaza më 8 tetor 2023. Palestinezët e shohin përshkallëzimin, duke përfshirë vrasjet, arrestimet, zhvendosjen dhe zgjerimin e vendbanimeve, si një hap drejt aneksimit formal të territorit.
Të paktën 1.112 palestinezë janë vrarë dhe rreth 11.500 janë plagosur në Bregun Perëndimor gjatë asaj periudhe, dhe më shumë se 21.000 njerëz janë arrestuar.
Në një mendim historik në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.