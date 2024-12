Forcat izraelite hapin zjarr ndaj Kujdesit Intensiv të spitalit Kamal Adwan

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان: نحن نحمل العالم مسؤولية ما يحدث لنا.



Dr. Hussam Abu Safiya, Director of Kamal Adwan Hospital: We hold the world accountable for what is happening to us. pic.twitter.com/3bYgYCL3lx