Forcat izraelite hyjnë në një fshat të Kunetrës dhe qëllojnë ndaj banesave e gazetarëve

Forcat izraelite kanë hyrë të shtunën në fshatin Saida al-Hanout, në jug të provincës Kunetra (Quneitra) në Siri, duke hapur zjarr të rëndë ndaj banesave të civilëve dhe duke qëlluar drejtpërdrejt ndaj ekipeve të mediave që ndodheshin në zonë.
Sipas agjencisë siriane SANA, një patrullë ushtarake izraelite hyri në fshat dhe hapi zjarr të dendur dhe pa dallim drejt ndërtesave të banimit. Forcat izraelite qëlluan gjithashtu ndaj gazetarëve, përfshirë ekipin e SANA-s, në përpjekje për të penguar raportimin dhe dokumentimin e ngjarjeve.
Banorët përjetuan frikë dhe tension të madh ndërsa të shtënat vazhdonin në të gjithë fshatin. Deri tani nuk janë raportuar viktima.
Më herët gjatë së shtunës, artileria izraelite goditi rrethinat e fshatit Abdeen, në provincën fqinje Deraa. Sulmi pasoi hyrjet e forcave izraelite dy ditë më parë në fshatrat Bariqa dhe al-Hamidiya në zonën e Kunetrës.
Sipas SANA-s, forcat izraelite kanë vazhduar hyrjet në jug të Sirisë, duke përfshirë bastisje në banesa, rrafshime toke dhe bombardime me artileri, veprime që Damasku i konsideron shkelje të marrëveshjes së shkëputjes së forcave të vitit 1974.
Siria ka kërkuar tërheqjen e plotë të forcave izraelite nga territori i saj dhe u ka bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare të sigurojnë respektimin e rezolutave dhe të së drejtës ndërkombëtare. /mesazhi