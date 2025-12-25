Forcat izraelite kryejnë bastisje të reja në fshatrat siriane të provincës Quneitra

Forcat e ushtrisë izraelite kanë kryer bastisje të reja në disa qytete siriane në provincën jugperëndimore Quneitra, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) raportoi se një patrullë izraelite e përbërë nga dy automjete Hummer u nis nga Tal Ahmari në zonën rurale të provincës Quneitra, udhëtoi përgjatë rrugës drejt fshatrave Kudna dhe Ain Zivan para se të arrijë në Suwayseh.
Raportohet se forcat izraelite u vendosën brenda fshatit Suwayseh, ku ndaluan dhe kontrolluan civilët dhe penguan lëvizjet. Dje, një njësi e ushtrisë izraelite shënjestroi gratë dhe fëmijët sirianë me granata tymi teksa ata po mblidhnin kërpudha të egra në zonën midis fshatrave Al-Adnaniyah dhe Ruwayhinah në zonën rurale veriore të provincës Quneitra.
Deri më tani nuk ka pasur komente nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi bastisjet e fundit. Pavarësisht faktit se qeveria siriane nuk përbën kërcënim, forcat izraelite vazhdimisht kanë hyrë në territorin sirian dhe kanë kryer sulme ajrore, kanë vrarë civilë dhe kanë shkatërruar pika ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Të dhënat e qeverisë siriane tregojnë se që nga dhjetori i vitit 2024, Izraeli ka kryer mbi 1 mijë sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore. Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën tampon të demilitarizuar tampon, veprim që shkel marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.