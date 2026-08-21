Forcat izraelite mbrojnë kolonët ndërsa rrethimi i shtëpive palestineze hyn në ditën e 12-të

Tre shtëpi palestineze në qytetin Qusra, në Bregun Perëndimor të pushtuar, vazhdojnë të jenë nën rrethim nga kolonët izraelitë për të 12-ën ditë radhazi.
Sipas kryetarit të Qusrës, Abdul Azim al-Wadi, forcat izraelite po pengojnë banorët të hyjnë ose të dalin nga shtëpitë e tyre. Familjet e rrethuara po përballen me mungesa ushqimesh dhe ilaçesh, pasi nuk u lejohet furnizimi me nevojat bazë.
Forcat izraelite e kanë shpallur zonën “zonë ushtarake të mbyllur” dhe, sipas kryetarit, kanë shndërruar njërën prej shtëpive palestineze në një pikë ushtarake.
Ndërkohë, në zonën Ras al-Ain të Qusrës janë shtuar sulmet dhe prania e forcave izraelite, duke rritur shqetësimet e banorëve se rrethimi mund të vazhdojë.
Sipas të dhënave të cituara në raport, rreth 750 mijë kolonë izraelitë ndodhen aktualisht në 156 vendbanime dhe 360 pika të tjera në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor. OKB ka paralajmëruar se dhuna e kolonëve ndaj palestinezëve dhe marrja e tokave kanë arritur nivele të paprecedenta. /mesazhi