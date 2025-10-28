Forcat izraelite shkatërrojnë ndërtesa banimi në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Forcat izraelite kanë vazhduar të godasin ndërtesa banimi në pjesët qendrore dhe jugore të Gazës, megjithë armëpushimin në fuqi.
Korrespondentët nga terreni raportojnë se ushtria izraelite ka bombarduar dhe shkatërruar shtëpi civile në lindje të qytetit të Gazës dhe në kampin e refugjatëve Bureij.
Ndërkohë, në jug të Gazës, burime palestineze njoftojnë se forcat izraelite kanë rrënuar ndërtesa në Korridorin Morag – një “korridor sigurie” i krijuar nga Izraeli që e shkëput qytetin Rafah nga pjesa tjetër e Rripit të Gazës. /mesazhi