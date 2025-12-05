Forcat izraelite shtrëngojnë rrethimin në Bregun Perëndimor, bastisin qytetin Qalqilya

Forcat izraelite vendosën rrethim të rreptë në lagjen Kafr Saba në Qalqilya, duke kufizuar lëvizjen dhe duke bastisur shtëpitë si pjesë e një përshkallëzimi më të gjerë ushtarak në pjesën veriore të Bregut Perëndimor, raporton Anadolu.
Sipas Shoqatës palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe (PRCS), një djalë 12-vjeçar palestinez u plagos rëndë nga të shtënat izraelite në qytet. Fëmija, i cili pësoi plagë në kokë pranë një pike kontrolli, u dërgua në spital për trajtim urgjent.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se trupat izraelite sulmuan qytetin Qalqilya, zbatuan shtetrrethim në lagjen Kafr Saba dhe kryen kontrolle shtëpish dhe marrje në pyetje në terren. Operacionet përfshinin përdorimin e municioneve të vërteta dhe plumbave prej gome.
Inkursioni përkon me aktivitetet e vazhdueshme të ushtrisë izraelite në qytete të tjera në veri të Bregut Perëndimor. Forcat u tërhoqën nga Misilya në jug të Jeninit, të enjten në mëngjes pas orësh bastisjesh ndërsa operacionet vazhduan në Qabatiya për të tretën ditë.
Rritja e aktivitetit ushtarak vjen pas nisjes së një fushate izraelite javën e kaluar të quajtur “Pesë Gurë”, e cila ka sjellë shtetrrethime, arrestime dhe bastisje në disa zona. Bregu Perëndimor ka parë dhunë në rritje që nga fillimi i luftës në Gaza dy vjet më parë.