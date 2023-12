Forcat izraelite vranë gra shtatzëna palestineze

Midis tyre ka njerëz të vrarë para anëtarëve të familjes dhe gra shtatzëna që përpiqeshin të shkonin për në spitalin al-Awda ndërsa mbanin flamuj të bardhë.

“Ne kemi marrë dëshmi se ushtria okupuese ka kryer ekzekutime në terren të më shumë se 137 civilëve palestinezë në Gaza dhe në qeverisjen veriore”, tha në një konferencë shtypi Ismail al-Thawabteh, drejtor i zyrës së mediave.

Ai tha se ushtria izraelite “krijoi kampe ndalimi në lindje të qytetit të Gazës, hapi gropa të mëdha në to dhe vendosi dhjetëra qytetarë tanë palestinezë brenda para se t’i ekzekutonte duke i qëlluar drejtpërdrejt, dhe më pas i varrosi me buldozerë”.

Asnjë përgjigje nga Izraeli ndaj akuzave nuk ishte e disponueshme menjëherë.

Al-Thawabteh tha gjithashtu se gjithsej 20,258 janë vrarë: 8,200 prej tyre fëmijë, 6,200 gra dhe 310 mjekë. “Shtatë mijë janë të zhdukur – ose nën rrënoja ose fati i tyre nuk dihet. Shtatëdhjetë për qind e tyre janë fëmijë dhe gra”, tha ai. /mesazhi

