Forcat izraelite vrasin një palestinez dhe rrethojnë një xhami në Bregun Perëndimor të pushtuar

Forcat izraelite kanë kryer një seri bastisjesh dhe sulmesh me armë zjarri në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë një palestinez në Hebron, duke rrethuar një xhami në Nablus dhe duke arrestuar dy persona, sipas burimeve palestineze.
Në qytetin verior të Nablusit, dëshmitarë okularë thanë se njësi izraelite të maskuara hynë në Qytetin e Vjetër, përpara se përforcime të mëdha ushtarake të depërtonin nga disa drejtime, duke u shpërndarë nëpër lagje banimi dhe zona tregtare mes të shtënave intensive.
Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe njoftoi se ekipet e saj trajtuan 20 palestinezë të plagosur gjatë bastisjes, përfshirë tre të qëlluar me plumba të vërtetë, një të plagosur nga plumba gome, një të rrahur nga forcat izraelite dhe 15 persona që pësuan asfiksi nga gazi lotsjellës.
Forcat izraelite rrethuan Xhaminë Al-Satoun në lagjen Yasmina, duke mbajtur të bllokuar dhjetëra besimtarë brenda pas namazit të sabahut. Gjysmëhëna e Kuqe tha se, në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, u lejua largimi i të paktën 12 besimtarëve, si dhe gazetarëve dhe paramedikëve, ndërsa të tjerë u mbajtën të rrethuar për orë të tëra.
Gjatë operacionit, u arrestuan edhe dy palestinezë, të identifikuar si Loay Shaaban dhe Hamido Zakari.
Ndërkohë, në qytetin jugor të Hebronit, forcat izraelite vranë një palestinez gjatë natës dhe ia mbajtën trupin, sipas autoriteteve palestineze. Autoriteti i Çështjeve Civile e identifikoi viktimën si Shaker Falah Ahmad al-Jaabari, 58 vjeç, duke shtuar se ambulanca u pengua të arrinte tek ai, duke i mohuar ndihmën mjekësore.
Sipas shifrave palestineze, që nga tetori 2023, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1,104 palestinezë në Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor, kanë plagosur rreth 11,000 dhe kanë arrestuar afro 21,000 të tjerë.
Në korrik të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin izraelit të territoreve palestineze dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Jerusalemin Lindor. /mesazhi