Forcat ruse goditën me raketë ndërtesën e zyrave të Guvernatorit në qytetin Kharkiv – VIDEO

Ushtria ruse e cila sulmon Ukrainën, ka goditur me raketë ndërtesën e zyrave të Guvernatorit në qytetin Kharkiv, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një njoftim të bërë nga Shërbimi i Gjendjeve Emergjente të Ukrainës bëhet e ditur se ushtria ruse këtë mëngjes ka sulmuar me raketë ndërtesën e Guvernatorit të Kharkiv, ndërsa Sheshi i Lirisë ku gjendet ndërtesa dhe ndërtesat përreth kanë pësuar dëme të mëdha.

Sipas njoftimit në sulm janë plagosur 6 civilë përfshirë një fëmijë, ndërsa ende nuk është zbardhur informacioni për humbjen e jetëve.

Guvernatori i Kharkiv-it, Oleh Synyehubov, tha se qyteti gjatë natës është sulmuar me raketa.

Ai shtoi se në 24 orët e fundit kanë shuar 24 zjarre të shkaktuar nga shpërthimet.

Synyehubov theksoi se shumë automjete të parkuara nëpër rrugë janë djegur, duke shtuar se mes civilëve ka të vdekur dhe të plagosur. /aa

⚡️ Russian forces have struck Independence Square in central Kharkiv with a powerful explosion.

According to a video of the event, the blast detonated right in front of the headquarters of the Kharkiv Oblast government.

Video: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/poZjYcjRjD

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022