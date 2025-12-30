Ford pret humbje miliardëshe teksa tërheq planet për automjetet elektrike dhe ndalon prodhimin e F-150 Lightning

Ford të hënën tha se po tërheq planet e saj për automjete elektrike, një veprim që do të rezultojë në një “goditje” prej 19.5 miliardë dollarësh kundër fitimeve të saj që do të merret kryesisht në tremujorin aktual.
Por duke përjashtuar këtë, kompania tha se ky duhet të jetë në fakt një tremujor mjaft i mirë për shkak të shitjeve të forta të kamionëve dhe SUV-ve të saj tradicionalë me benzinë.
Ajo e rriti objektivin e saj të fitimit operativ për vitin me 7 miliardë dollarë.
Por tërheqja e planeve të saj për automjete elektrike do të thotë gjithashtu se prodhimi i automjetit të saj kryesor elektrik, F150 Lightning, do të pezullohet për një kohë të pacaktuar.
Ford tha se gjenerata e ardhshme e F150 do të ketë një autonomi prej 700 miljesh dhe tërheqje të përmirësuar për ngarkesa të rënda.
Ajo njoftoi të hënën se kishte ndaluar prodhimin e modelit të saj origjinal F150 Lightning këtë muaj.
Por nuk dha asnjë detaj se kur do të fillonte prodhimi i modelit të ri.