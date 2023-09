Formimi i gropave në Konya të Turqisë në rritje

Numri i gropave, apo gropave të rrumbullakëta, të cilat krijohen nga gurët gëlqerorë që treten nën tokë me kalimin e kohës dhe shembjet e dheut, rritet çdo vit në zonën e provincës turke të Konyas, raporton Anadolu.

Drejtori i Qendrës për Kërkim dhe Aplikim të Universitetit Teknik të Konyas prof. dr. Fetullah Arik në një prononcim për AA tha se vitet e fundit ata kanë kryer kërkime për gropat në zonën e Konyas.

“Janë 600 gropa më të thella se një metër. Ne kemi regjistruar më shumë se 20 gropa në këtë rajon këtë vit. Ritmi i formimit të gropave është dukshëm në rritje. 20 vjet më parë ishte një ose dy në vit ndërsa tani kemi 20 deri në 25 gropa. Në disa vite do të ketë rreth 30 gropa”, tha Arik.

Ai shtoi se formimi i gropave mund të vazhdojë deri në fund të vitit, para së gjithash për shkak të ujitjes bujqësore.

– Gropa në të kaluarën

Ai shpjegoi se në të kaluarën gropat formoheshin kryesisht në shkëmbinj karbonatikë.

“Aty mund të krijohen vrima shumë të mëdha pa asnjë tregues deri në momentin e shembjes. Shumica e vrimave që janë krijuar tani ndodhin në zona jo aq të vjetra”, shpjegon Arik.

Siç tha ai, diametri dhe gropat kanë qenë më të mëdha në të kaluarën, duke theksuar se diametri në disa vende ka qenë nga 450-500 metra deri në një kilometër dhe thellësia 140 deri në 150 metra.

“Diametri i shumicës së gropave të krijuara vitet e fundit është 50-60 metra ndërsa thellësia 15-20 metra. Vrimat që krijoheshin në shkëmbinj në të kaluarën ishin shumë më të mëdha. Këto tani janë pak më të vogla, por jo edhe aq të vogla. Mjaft e madhe për të gëlltitur një shtëpi mesatare”, tha eksperti.

– Vlerësimet për të ardhmen

Arik tha se diametri i gropave të krijuara në fushë në Karapinar vitin e kaluar ishte rreth 35 metra.

“Diametri i gropave të krijuara këtë vit ishte përgjithësisht rreth 20-25 metra. Është e vështirë të parashikohet nëse do të zvogëlohet apo do të rritet. Një gropë më e madhe mund të shfaqet papritur, në varësi të strukturës bazë të tokës”, tha Arik.

Vrimat janë gropa në formë hinke, të rrumbullakëta ose të zgjatura të krijuara nga shpërbërja e gurit gëlqeror dhe dolomitit në zonat e thyera tektonikisht.

