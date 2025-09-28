Foshnja palestineze në Gaza vdes nga kequshqyerja për shkak të bllokadës izraelite

Një foshnjë dymuajshe e gjysmë me emrin Eid Mahmoud Abu Jamma humbi jetën për shkak të kequshqyerjes në Rripin e Gazës, ku Izraeli ka bllokuar aksesin në furnizimet bazë ushqimore përmes një rrethimi dhe kufizimeve të ashpra, transmeton Anadolu.
Trupi i Abu Jammas u varros pas namazit të xhenazes në Spitalin Nasser në Khan Younis.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbyllur plotësisht kalimet e Gazës, duke bllokuar konvojet e ushqimit dhe ndihmës dhe duke thelluar kushtet e urisë në enklavë. Vetëm furnizime të kufizuara lejohen herë pas here, dhe shumë prej tyre plaçkiten nga grupe të armatosura që autoritetet e Gazës akuzojnë Izraelin se i mbron.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 66.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.