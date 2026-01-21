Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Foshnja palestineze vdes nga i ftohti teksa Izraeli vazhdon të bllokojë ndihmat...

Foshnja palestineze vdes nga i ftohti teksa Izraeli vazhdon të bllokojë ndihmat për Gazën

Një foshnjë palestineze shtatëmuajshe ka ndërruar jetë nga i ftohti ekstrem në Rripin e Gazës, duke nxjerrë në pah përkeqësimin e krizës humanitare me të cilën përballen familjet e zhvendosura.

Sipas burimeve mjekësore, fëmija jetonte në kushte të vështira në çadra dhe strehime të mbipopulluara, ndërsa mungesa e ndihmave humanitare dhe e mjeteve për ngrohje ka rënduar ndjeshëm situatën.

Agjencitë humanitare paralajmërojnë se bllokimi i vazhdueshëm i ndihmave nga Izraeli po rrezikon jetën e mijëra civilëve, veçanërisht të fëmijëve, ndërsa temperaturat e ulëta po e thellojnë edhe më tej krizën në Gaza. /mesazhi

