Fotot zbulojnë kushtet e vështira të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite

Videot që qarkullojnë në mediat sociale shfaqin personelin izraelit të sigurisë duke abuzuar me të burgosurit palestinezë brenda burgut “Ketziot” në shkretëtirën Negev, ku të paraburgosurit mbahen në kushte të ashpra dhe degraduese, raportuan mediat izraelite dhe rajonale, transmeton Anadolu.
Faqja izraelite e lajmeve “Kikar HaShabbat” publikoi një dokumentacion në shkallë të gjerë nga burgu “Ketziot”, objekti më i madh i paraburgimit në Izrael, duke treguar të burgosurit palestinezë të nënshtruar ndaj trajtimit poshtërues dhe procedurave të ashpra të inspektimit.
Fotografi izraelit, Haim Goldberg hyri në burg në shkurt 2025 për të dokumentuar atë që ai e quajti “jetën e të burgosurve të sigurisë”, sipas faqes. Lajmi pretendon se autoritetet izraelite autorizuan së fundmi publikimin e fotove dhe videove që shfaqnin të paraburgosurit palestinezë brenda qelive dhe oborreve të burgjeve të tyre.
Imazhet tregojnë të burgosur në kushte të rënda dhe degraduese, disa të lidhur ose të ulur në dysheme në pozicione që nxjerrin në pah keqtrajtimin dhe mungesën e dinjitetit të tyre.
Më 23 tetor, ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, u mburr përsëri publikisht se i privon të burgosurit palestinezë nga të drejtat themelore në burgjet izraelite.
Në një video të postuar në mediat sociale atë ditë, Ben-Gvir u pa duke qëndruar jashtë një qelie të vogël në burgun “Ketziot”, duke treguar përmes dritares së derës tre të burgosur të ulur në dysheme me kokat e përkulura.
Izraeli aktualisht mban më shumë se 10 mijë palestinezë në burgje, përfshirë fëmijë dhe gra, të cilët përballen me tortura dhe neglizhencë mjekësore.