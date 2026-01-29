FPA-ja: Izraeli nuk ka përgigjje sigurie për ta ndaluar hyrjen e gazetarëve në Gaza

Shoqata e Shtypit të Huaj (FPA) tha se nuk ka “justifikime sigurie” për ndalimin e vazhdueshëm të Izraelit për gazetarët e huaj që hyjnë në Rripin e Gazës, pasi Gjykata e Lartë e Izraelit shtyu përsëri vendimin për një peticion që kërkonte akses.
Deklarata erdhi pasi Gjykata Supreme e Izraelit shtyu shqyrtimin e peticionit të shoqatës që kërkonte që Izraeli të lejonte gazetarët e huaj të hynin në Gaza, ku rreth 2,4 milionë palestinezë jetojnë në kushte të tmerrshme humanitare.
Izraeli ka ndaluar gazetarët e huaj nga Gaza që nga nisja e luftës së saj gjenocidale në enklavë në tetor 2023, pavarësisht kërkesave të përsëritura nga shoqata për t’i hequr kufizimet. Gjykata ka shtyrë vazhdimisht një vendim muaj pas muaji, së fundmi në fillim të kësaj jave.
“Shoqata e Shtypit të Huaj është thellësisht e zhgënjyer që Gjykata Supreme e Izraelit ka shtyrë përsëri vendimin për peticionin tonë për akses të lirë dhe të pavarur të shtypit në Gaza”, tha grupi në një deklaratë të martën vonë.
Ajo tha se ishte veçanërisht e shqetësuar që gjykata e cila “duket se është ndikuar nga argumentet e klasifikuara të sigurisë së shtetit, të cilat u paraqitën (nga Izraeli) pas dyerve të mbyllura dhe pa praninë e avokatëve të FPA-së”.
“Ky proces sekret nuk na ofron asnjë mundësi për të kundërshtuar këto argumente dhe hap rrugën për mbylljen e vazhdueshme arbitrare dhe të pafundme të Gazës për gazetarët e huaj. Siç e bënë të qartë avokatët tanë para gjykatës, nuk ka justifikime sigurie për ndalimin e përgjithshëm të Izraelit për gazetarët e huaj dhe mohimin e aksesit të lirë në Gaza”, tha shoqata duke shtuar se punonjësit humanitarë dhe zyrtarët e tjerë lejohen të hyjnë.
“E drejta e publikut për të ditur nuk duhet të reduktohet në një mendim të dytë”, tha ajo dhe i kërkoi gjykatës të rishqyrtojë vendimin e saj.
Më 21 janar, në një sulm izraelit u vranë tre gazetarë në Gaza, duke e çuar numrin e gazetarëve palestinezë të vrarë që nga fillimi i luftës në 260 që nga tetori 2023, sipas shifrave palestineze. Grupet e lirisë së shtypit dhe organizatat mediatike thonë se ndalimi izraelit synon të parandalojë mbulimin e pavarur në terren të luftës dhe ndikimit të saj humanitar.
Më shumë se 71.600 palestinezë janë vrarë dhe gati 171.400 të tjerë janë plagosur në luftën izraelite që nga tetori i vitit 2023. Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor, sulmet izraelite kanë vazhduar, duke lënë të paktën 492 të vrarë dhe 1.350 të tjerë të plagosur.