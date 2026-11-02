Fqinji i Shqipërisë, aty ku nga sot qytetarët e pesë vendeve s’mund të hyjnë më pa vizë

Mali i Zi ndryshon regjimin e vizave për shtetasit që do vijnë nga…
Që nga 1 nëntori, Mali i Zi ka futur rregulla të reja për hyrjen e shtetasve të huaj, sipas të cilave qytetarët e Rusisë, Kinës, Turqisë, Bjellorusisë dhe Arabisë Saudite nuk mund të udhëtojnë më në këtë vend pa vizë.
Ky vendim është pjesë e procesit të harmonizimit të politikës malazeze të vizave me rregullat e Bashkimit Evropian, dhe ndryshimet do të prekin veçanërisht udhëtarët nga vendet që më parë kanë pasur mundësinë e hyrjes pa viza.
Megjithatë, parashikohen përjashtime të caktuara për personat që mbajnë viza ose leje qëndrimi të vlefshme nga vende të caktuara.
Qytetarët e pesë vendeve të përmendura më sipër që kanë hyrë në Mal të Zi jo më vonë se ora 23:59 më 31 tetor mund të vazhdojnë qëndrimin e tyre pa vizë deri në 30 ditë.
Ata që kanë mbërritur në Mal të Zi më 1 nëntor dhe që më parë kanë hyrë ligjërisht në vend gjithashtu mund të vazhdojnë qëndrimin e tyre në përputhje me rregulloret.
Të gjithë të sapoardhurit nga 1 nëntori kërkojnë një vizë të përshtatshme, përveç udhëtarëve që plotësojnë kushtet për disa nga përjashtimet e përcaktuara.
Sa kushton një vizë malazeze?
Aplikimet për vizë dorëzohen në misionet diplomatike dhe konsullore të Malit të Zi ose përmes qendrave të aplikimit VFS Global, ku ky shërbim është i disponueshëm.
Tarifa konsullore është 35 euro, ndërsa mund të aplikohen kosto shtesë për dorëzimin e aplikimeve përmes qendrave VFS Global.
Afati për marrjen e një vendimi është zakonisht dhjetë ditë, por në raste më komplekse mund të zgjatet në 30 ose edhe 60 ditë.
Për një vizë afatshkurtër C, aplikimi duhet të dorëzohet jo më vonë se 15 ditë para udhëtimit, ndërsa për një vizë afatgjatë D, është e nevojshme të aplikoni të paktën 60 ditë më parë, deklaroi Qeveria e Malit të Zi.
Mali i Zi ka ruajtur mundësinë e hyrjes pa vizë deri në 30 ditë për kategori të caktuara të të huajve që kanë një vizë të vlefshme Shengen ose një vizë nga Australia, Japonia, Kanadaja, Zelanda e Re, Irlanda, SHBA-ja ose Mbretëria e Bashkuar.
I njëjti rregull vlen edhe për personat që kanë leje qëndrimi të vlefshme në vendet e lartpërmendura ose vendet e Shengenit, me kusht që të plotësojnë kushtet e përcaktuara.
Në të njëjtën kohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi njoftoi se Ambasada e Bjellorusisë informoi Podgoricën se nga 1 nëntori, qytetarët malazezë do të kenë nevojë edhe për vizë për të hyrë në Bjellorusi.
Nga ana tjetër, qytetarët malazezë mund të udhëtojnë në Kinë pa vizë deri më 31 dhjetor 2026, sipas informacionit nga Ambasada Kineze në Podgoricë. /tesheshi.com/