Franca arreston 135 persona gjatë protestave, zgjat ndalimqarkullimin në qytete të ndryshme

Autoritetet franceze njoftuan se të shtunën janë arrestuar 135 persona në mbarë vendin, ndërsa policia përdori gaz lotsjellës në Lyon dhe zgjati orarin e ndalimqarkullimit gjatë natës për të miturit e pashoqëruar në disa qytete veriore, raportoi BFMTV, transmeton Anadolu.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, tha se deri në orën 13:00 sipas kohës lokale, autoritetet kanë kryer 135 arrestime në gjithë vendin.
Ndalimqarkullimi gjatë natës, i vendosur fillimisht në Lille, Denain, Douai dhe Wattignies, u zgjat deri të hënën në mëngjes dhe u shtri edhe në Marlydhe Valenciennes, sipas një dekreti të prefekturës.
Kufizimet zbatohen në zona të caktuara, përfshirë pjesë të mëdha të qendrës së Lilles, dhe u ndalojnë të miturve të pashoqëruar të qëndrojnë jashtë nga ora 20:00.
Në Lyon, policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë një grumbullim prej rreth 150 personash pranë Universitetit Lyon 3, raportoi BFMTV.
Grumbullimi, ku kryesisht merrnin pjesë të rinj, zgjati rreth 20 minuta, para se policia të shpërndante pjesëmarrësit në atë që autoritetet e cilësuan si marshim të paautorizuar.
Autoritetet ndaluan gjithashtu demonstratat në disa pjesë të Lyonit, duke përmendur shqetësimet për trazira të mëtejshme.
Në Grenoble, persona që po përpiqeshin të bllokonin autostradën A480 shkaktuan një përplasje mes dy automjeteve, ku dy persona pësuan lëndime të lehta, sipas transmetuesit.
Ndërkohë, policia në Paris kreu 635 kontrolle sigurie me synimin për të parandaluar trazira të mundshme.
Autoritetet thanë se policët sekuestruan disa sende, përfshirë një thikë, një mulli këndor dhe pajisje mbrojtëse, si maska me filtra dhe syze zhytjeje.
Autoritetet në Montpellier, Nancy, Caen dhe Annecy gjithashtu refuzuan kërkesat për organizimin e demonstratave.
Në Nice, deri në mesditë ishin arrestuar gati dhjetë persona për dyshimin se mbanin doreza me nyje metalike dhe pajisje mbrojtëse, sipas BFMTV.