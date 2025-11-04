Franca dënon mizoritë e RSF-së në El-Fasher të Sudanit, kërkon ndërprerje të menjëhershme të ofensivës

Franca ka dënuar me forcë mizoritë e motivuara etnikisht të kryera nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) të Sudanit në qytetin El-Fasher të Darfurit të Veriut, duke bërë thirrje për përgjegjësi dhe një ndërprerje të menjëhershme të ofensivës së grupit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të hënën, Ministria e Jashtme e Francës denoncoi raportet për ekzekutime të shpejta, masakra, dhunë seksuale, sulme ndaj punonjësve humanitarë, plaçkitje, rrëmbime dhe zhvendosje të detyruara të kryera nga RSF-ja.
Franca i kërkoi grupit paramilitar të ndërpresë operacionet e tij në Darfurin e Veriut dhe të përmbahet nga zgjerimi në zonat ku civilët kanë kërkuar strehim nga dhuna.
“Ata që janë përgjegjës dhe duhet të nxirren para drejtësisë”, thuhet në deklaratë.
Parisi gjithashtu i bëri thirrje RSF-së të respektojë angazhimet ndërkombëtare, duke përfshirë detyrimet sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të të drejtave të njeriut, dhe të zbatojë plotësisht Deklaratën për Mbrojtjen e Civilëve në Sudan, të nënshkruar në Xheda më 11 maj 2023.
Franca përsëriti apelin e saj drejtuar të gjitha palëve në konflikt për të siguruar mbrojtjen e civilëve dhe shpërndarjen e sigurt dhe jo-diskriminuese të ndihmës humanitare, veçanërisht në qytetin Tawila.
Ministria shprehu keqardhje të thellë për vendimin e autoriteteve sudaneze për të dëbuar drejtorin e vendit dhe shefin e operacioneve të Programit Botëror të Ushqimit (WFP), duke thënë se veprime të tilla pengojnë përpjekjet jetike të ndihmës.
Duke riafirmuar mbështetjen e saj për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të Sudanit, Franca u bëri thirrje të gjithë aktorëve të huaj të ndërpresin ndihmën ushtarake për palët ndërluftuese dhe të shmangin çdo veprim që mund të përshkallëzojë tensionet ose të nxisë konfliktin.
Më 26 tetor, RSF-ja pushtoi qytetin El-Fasher, kryeqytetin e shtetit të Darfurit të Veriut, dhe kreu masakra etnike kundër civilëve, sipas organizatave lokale dhe ndërkombëtare, mes paralajmërimeve se sulmi mund të thellonte ndarjen gjeografike të Sudanit.
Që nga 15 prilli 2023, ushtria sudaneze dhe RSF-ja janë përfshirë në një luftë civile që ka vrarë mijëra njerëz, ka zhvendosur miliona të tjerë dhe ka çuar në një nga krizat më të këqija humanitare në botë.