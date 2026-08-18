Franca do të dëbojë dy diplomatë iranianë në përgjigje të “sulmit të qëllimshëm” ndaj dy diplomatëve francezë

Ministri i Jashtëm francez tha të martën se dy diplomatë iranianë do të dëbohen nga Franca në ditët në vijim, si kundërpërgjigje ndaj asaj që ai e cilësoi si “sulm të qëllimshëm” ndaj dy diplomatëve francezë në Iran muajin e kaluar, transmeton Anadolu.
“Dy diplomatë iranianë në Francë do të dëbohen në ditët në vijim”, shkroi Jean-Noel Barrot në rrjetin social amerikan X.
Ministri tha se dy diplomatët francezë ishin “sulmuar në mënyrë skandaloze dhe të qëllimshme” më 19 korrik, duke përsëritur se kishte njoftuar se ky “akt i patolerueshëm” do të pasohej nga pasoja.
Më 19 korrik, Irani “arrestoi brutalisht” dy diplomatë francezë, sipas Parisit, për aktivitete të pretenduara të kryera “nën mbulesën e një misioni diplomatik dhe ambasadës”. Irani argumentoi se aktivitetet nuk ishin të justifikuara sipas Konventës së Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike të vitit 1961.
BE-ja, si dhe Franca, dënuan sulmin e pretenduar të Teheranit ndaj diplomatëve francezë.
Më vonë, Irani i ndaloi diplomatët për një komplot të “ndikimit dhe ndërhyrjes së huaj” që synonte “pavarësinë” e vendit.