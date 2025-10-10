Franca, Gjermania dhe Britania thirrje KS-OKB-së të mbështesë planin e armëpushimit në Gaza dhe zbatimin e tij

Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë i bënë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të japë mbështetjen e plotë për planin e ri të armëpushimit në Gaza, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të tij të shpejtë dhe të plotë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, tre liderët mirëpritën “marrëveshjen për armëpushim në Lindjen e Mesme, lirimin e planifikuar të pengjeve dhe rifillimin e ndihmave humanitare për popullsinë civile të Gazës”.
Ata vlerësuan “udhëheqjen” e presidentit amerikan Donald Trump në këtë çështje, si dhe përpjekjet diplomatike të ndërmjetësve Turqisë, Egjiptit dhe Katarit, dhe “mbështetjen jetike nga rajoni më i gjerë” për arritjen e marrëveshjes.
“Është tani jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjitha palët të zbatojnë plotësisht dhe pa vonesë detyrimet e tyre. Ne jemi të gatshëm të mbështesim bisedimet e mëtejshme për fazat e ardhshme të planit dhe të kontribuojmë në to”, thuhet në deklaratë.
“Si pjesë e kësaj përpjekjeje, ne pajtohemi që Këshilli i Sigurimit i OKB-së duhet të japë mbështetje të plotë për planin dhe zbatimin e tij”, shtohet më tej.
Udhëheqësit gjithashtu u zotuan të ofrojnë “paketa të rëndësishme ndihmash humanitare përmes agjencive të OKB-së”, të cilat do të shpërndahen sapo armëpushimi të hyjë në fuqi.
Më 29 shtator, Trump publikoi një plan 20-pikësh për Gazën, që përfshin lirimin e të gjithë robërve izraelitë në këmbim të rreth 2.000 të burgosurve palestinezë, një armëpushim të përhershëm dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës.
Faza e dytë e planit parashikon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force sigurie të përbërë nga palestinezë dhe trupa nga vendet arabe e islame, si dhe çarmatosjen e Hamasit. Po ashtu, ajo parashikon financim të vendeve arabe dhe islame për administratën e re dhe rindërtimin e rajonit, me pjesëmarrje të kufizuar të Autoritetit Palestinez.
Vendet arabe dhe myslimane në përgjithësi e kanë përshëndetur planin, megjithëse disa zyrtarë kanë theksuar se shumë detaje kërkojnë diskutime dhe negociata për t’u zbatuar plotësisht.
– Irani dhe Ukraina
Lidhur me Iranin, deklarata nënvizon mbështetjen e E3-shit (Francë, Gjermani dhe Britani) për mekanizmin “snapback”, përmes të cilit sanksionet e OKB-së ndaj Teheranit mund të rivendosen, duke e quajtur programin bërthamor të Iranit “kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë globale”.
Vendet shprehën vendosmërinë për të “rinisur negociatat me Iranin dhe Shtetet e Bashkuara drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme dhe të verifikueshme që siguron se Irani kurrë nuk do të ketë armë bërthamore”, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve anëtare të OKB-së t’u përmbahen kufizimeve.
Në lidhje me Ukrainën, liderët dënuan ashpër “sulmet përshkallëzuese” të Rusisë dhe “shënjestrimin sistematik të infrastrukturës jetike kombëtare” të domosdoshme për civilët gjatë dimrit.
Ata u zotuan të rrisin presionin ndaj Moskës dhe sinjalizuan gatishmëri për të përdorur asetet sovrane të ngrira të Rusisë për të mbështetur forcat e armatosura të Ukrainës “në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara”.