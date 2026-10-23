Franca shtrëngon masat e sigurisë duke vendosur praktikantë policë për protestat mbarëkombëtare të së shtunës

Praktikantët e akademisë së policisë do të vendosen si përforcime gjatë demonstratave mbarëkombëtare në të gjithë Francën të shtunën, ndërsa qeveria shtrëngon masat e sigurisë, raportoi të premten transmetuesi BFMTV, transmeton Anadolu.
Drejtoria Kombëtare Franceze e Policisë thuhet se u bëri thirrje praktikantëve vullnetarë që janë afër përfundimit të trajnimit të tyre për të përforcuar forcat e sigurisë në vende të ndryshme në të gjithë vendin gjatë protestave.
Atyre do t’u caktohen detyra të tilla si ruajtja e ndërtesave dhe kryerja e detyrave administrative në stacionet e policisë, duke liruar oficerë më me përvojë për operacione më të ndjeshme.
Megjithatë, praktikantët nuk do të vendosen në vijat e frontit, pasi një ligj i vitit 2022 ndalon përdorimin e tyre në kontrollin e turmave ose operacionet e rendit publik.
Disa dhjetëra praktikantë tashmë janë ofruar vullnetarë, sipas BFMTV.
Qeveria franceze njoftoi një operacion sigurie në shkallë të gjerë për demonstratat e së shtunës, me qëllim vendosjen e më shumë se 60.000 personelit të sigurisë të dërguar në të gjithë Francën gjatë protestave të 17 tetorit, të cilat rezultuan në dëmtime të bizneseve dhe ndërtesave publike.
Jean-Didier Berger, ministri i deleguar në Ministrinë e Brendshme, tha të enjten se numri i personelit të sigurisë të vendosur të shtunën do të jetë “20 për qind më i lartë” se më 17 tetor.
Pritet gjithashtu të vendosen personel ushtarak Sentinelle, njësi elitare nga GIGN dhe RAID, dhe oficerë të policisë së trazirave.
Autoritetet kanë lëshuar një numër urdhrash në të gjithë zonën metropolitane të Parisit, duke përfshirë ndalimin e transportit të karburantit dhe gazrave të ndezshëm, mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse brenda 100 metrave nga një shkollë dhe posedimin e mortajave të fishekzjarrëve.
Policia e Parisit njoftoi gjithashtu një shtetrrethim që mbulon të rriturit dhe të miturit rreth Place de la Republique dhe Les Halles, nga ora 23:00 deri në 6:00 të mëngjesit, duke filluar nga e enjtja në mbrëmje dhe duke vazhduar deri të dielën.
Presidenti Emmanuel Macron njoftoi të enjten në një takim të këshillit të sigurisë se demonstratat që nuk janë të organizuara nga sindikatat do të ndalohen në ditët në vijim, veçanërisht të shtunën, “kudo që të jetë e mundur”.
Prefektët do të shqyrtojnë kërkesat e sindikatave dhe do të propozojnë rrugë alternative për të mbrojtur qendrat e qytetit, bizneset dhe ndërtesat publike. Zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon tha se kufizimet për demonstratat jo-sindikale do të vendosen rast pas rasti.
Pas njoftimit të Macron, prefekturat autorizuan vetëm një nga dy rrugët e kërkuara për të shtunën në Paris dhe ndaluan të gjitha tubimet në Lyon dhe pjesë të qendrës së qytetit Nice, sipas Franceinfo.
Prefekti i Bouches-du-Rhone njoftoi gjithashtu ndalimin e të gjitha demonstratave në departament, përfshirë Marseille, të shtunën, “duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me çështje të tjera përveç fuqisë blerëse”.
Në Lille, prefektura Nord njoftoi ndalimin e “të gjitha demonstratave” dhe tubimeve në qendër të qytetit të shtunën.