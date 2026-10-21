Franca vlerëson se dëmet nga dhuna gjatë protestave të fundjavës arrijnë deri në qindra miliona euro

Ministri francez i Ekonomisë, Roland Lescure, vlerësoi të mërkurën se dëmet e shkaktuara nga dhuna dhe trazirat gjatë fundjavës arrijnë në “dhjetëra ose ndoshta qindra miliona” euro.
Duke folur për radion franceze RTL, Lescure i cilësoi incidentet si “jashtëzakonisht serioze”, duke thënë se Franca është sulmuar nga brenda nga “dy lëvizje të dhunshme: anarkistët dhe huliganët”.
Ai tha se qeveria po bashkëpunon me kompanitë e sigurimeve për të mbështetur tregtarët e prekur nga dëmet dhe u zotua se autoritetet do të marrin të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla.
“Do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar që kjo të ndodhë përsëri”, tha Lescure, duke iu referuar protestave të reja të planifikuara për të shtunën.
Lëvizja e Jelekverdhëve ka njoftuar plane për të mbajtur një protestë në Paris të shtunën, ndërsa koordinatori Benjamin Ball tha se një deklaratë zyrtare për organizimin e saj i është dorëzuar prefekturës së policisë së Parisit, raportoi transmetuesi francez BFMTV.
Dega e Parisit e Konfederatës së Përgjithshme të Punës dhe një sindikatë studentore kanë njoftuar gjithashtu planet për t’u mbledhur në sheshin Bastille, shtoi ai.
Protesta e planifikuar vjen një javë pas një demonstrate kundër rritjes së kostos së jetesës në kryeqytetin francez, e cila përfundoi në përleshje, ndërsa u raportuan akte dhune dhe dëmtime të pronës.
Rreth 550 mijë persona dolën në rrugë në mbarë Francën më 17 tetor, kur shpërthyen përleshje mes protestuesve dhe policisë, u dogjën automjete, u plaçkitën disa dyqane dhe më shumë se 2.000 persona u arrestuan.