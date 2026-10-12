Francë, Glucksmann fiton zgjedhjet paraprake të qendrës së majtë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2027

Eurodeputeti francez Raphael Glucksmann ka fituar zgjedhjet paraprake të së majtës së qendrës, duke siguruar kandidaturën për zgjedhjet presidenciale në Francë në vitin 2027, transmeton Anadolu.
Glucksmann, 46 vjeç, lider i partisë “Place Publique”, ka marrë 66 për qind të 120.787 votave të hedhura në zgjedhjet paraprake të organizuara nga Partia Socialiste dhe aleatët e saj, raportoi gazeta franceze Le Monde.
Lideri i Partisë Socialiste, Olivier Faure, u rendit i dyti me 14 për qind, ndërsa tre kandidatët e tjerë morën secili më pak se 10 për qind të votave.
“Ky rezultat thotë diçka të fuqishme”, shkroi Glucksmann në një postim në platformën sociale amerikane X. “Një e majtë besnike ndaj vlerave të saj mund të bashkohet, të qeverisë dhe të fitojë”, shtoi ai.
Glucksmann është pozicionuar si alternativë ndaj politikave të presidentit Emmanuel Macron dhe së djathtës ekstreme. Megjithatë, sondazhet i japin atij 9 deri në 14 për qind të mbështetjes, duke e renditur pas politikanes së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Ai gjithashtu mbetet pas kandidatit të qendrës së djathtë Edouard Philippe, i cili ka shërbyer si kryeministër gjatë presidencës së Macronit, dhe veteranit të së majtës ekstreme Jean-Luc Melenchon.
Partia “Franca e Panënshtruar” e Melenchonit e bojkotoi procesin e zgjedhjeve paraprake, duke nxjerrë në pah përçarjet brenda së majtës franceze.
Zgjedhjet presidenciale në Francë janë caktuar të mbahen më 18 prill 2027, ndërsa balotazhi më 2 maj.