Francë, krimet raciste dhe ksenofobike rriten me 5 për qind në vitin 2025

Franca ka regjistruar mbi 16.400 vepra raciste, ksenofobike dhe kundër fetare në vitin 2025, përfshirë 9.700 krime dhe 6.700 kundërvajtje, transmeton Anadolu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i veprave penale u rrit me 5 për qind krahasuar me vitin 2024 ndërsa kundërvajtjet ranë me 6 për qind, duke reflektuar një trend të përzier të incidenteve me motive racore në nivel kombëtar.
Shërbimet e sigurisë identifikuan rreth 10.100 viktima në vitin 2025, ku individë burra të moshës 25 deri në 54 vjeç dhe shtetasit e huaj nga vendet afrikane u prekën në mënyrë disproporcionale.
Autoritetet regjistruan gjithashtu rreth 5.100 të dyshuar të lidhur me këto vepra.
Fyerjet, provokimet dhe shpifjet përbëjnë shumicën e rasteve, duke përfaqësuar 59 për qind të krimeve dhe pothuajse të gjitha kundërvajtjet.
Mesatarisht, Franca regjistroi 1.4 vepra me motive racore për çdo 10 mijë banorë, por Parisi veçoi me një normë më shumë se trefish më të lartë se mesatarja kombëtare, pjesërisht për shkak të popullsisë së madhe jorezidente.
Të dhënat e tjera nga sondazhet sugjerojnë se shkalla e problemit mund të jetë dukshëm e nën-raportuar. Në vitin 2023 më shumë se 1.7 milionë të rritur thanë se kishin përjetuar të paktën një incident me motive racore, por vetëm 3.5 për qind paraqitën ankesë tek autoritetet.