Sindikatat e punëtorëve, lëvizja e Jelekëve të Verdhë dhe grupet rinore kanë mobilizuar mbështetësit në gjithë Francën për të shtunën e gjashtë radhazi, duke protestuar kundër kostos së lartë të jetesës dhe duke kërkuar paga më të larta, banesa të përballueshme dhe një sistem më të drejtë tatimor, transmeton Anadolu.
Rreth 400 persona janë mbledhur në sheshin Place de la Republique në qendër të Parisit, para marshimit drejt sheshit Place de la Nation, sipas gazetës franceze Le Parisien.
Disa protestues kanë veshur jelekë të verdhë, ndërsa një orkestër ka performuar para marshimit, i cili është planifikuar të nisë në orën 14:00 sipas kohës lokale.
Grupet e punëtorëve dhe të rinjve pritet të marshojnë së bashku me shoqatën “E drejta për banim”, raportoi gazeta.
Lëvizja e Jelekëve të Verdhë, e cila nisi tetë vjet më parë për shkak të rritjes së çmimeve të karburanteve, u ka bërë thirrje mbështetësve të rikthehen në rrethrrotullime dhe pika pagesash të autostradave.
Sindikatat kanë bërë thirrje gjithashtu për protesta në qytetin jugor të Marsejës.
– Autoritetet shtojnë masat e sigurisë
Policia e Parisit ka shtuar kontrollet në stacionet e trenave dhe në transportin publik në prag të demonstratave.
Në Lion, autoritetet kanë ndaluar protestat në qendër të qytetit nga ora 12:00 deri në orën 22:00 sipas kohës lokale, duke përmendur thirrjet për tubime të paautorizuara.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, tha se rreth 70.000 policë dhe xhandarë do të angazhohen në mbarë vendin.
Pjesëmarrja në protesta ka rënë që nga 17 tetori, kur policia numëroi 565.000 demonstrues në gjithë Francën, ndërsa organizatorët vlerësuan se numri i tyre arriti në 800.000.
Autoritetet raportuan pak më shumë se 100.000 pjesëmarrës në secilën prej dy të shtunave të mëparshme, ndërsa organizatorët vlerësuan se numri ishte afërsisht dyfish më i madh.
– Sindikatat bëjnë thirrje për grevë më 1 dhjetor
Sindikatat CFDT, CGT dhe Unsa u kanë bërë thirrje punonjësve të sektorit privat t’i bashkohen grevës së sektorit publik, të planifikuar për 1 dhjetor, duke akuzuar punëdhënësit se po vonojnë negociatat për pagat.
Sindikatat e sektorit publik kërkojnë rritjen e koeficientit bazë që përdoret për llogaritjen e pagave të punonjësve të administratës shtetërore.
Megjithatë, qeveria ka përjashtuar mundësinë e rritjes së këtij koeficienti në vitin 2027.