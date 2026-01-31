Francë: Vdekja e një emigranti në paraburgim, ministri i Brendshëm refuzon pezullimin e policit

Rasti i dhunës policore në Francë ka rikthyer vëmendjen publike, pasi një emigrant 35-vjeçar nga Mauritiusi ka vdekur ndërsa ndodhej në paraburgim policor. Ministri i Brendshëm francez ka refuzuar të pezullojë nga detyra policin e përfshirë në këtë rast.
Familja e viktimës po kërkon drejtësi dhe zhvillimin e një hetimi të pavarur për rrethanat e vdekjes. Avokati i familjes ka deklaruar se ky rast përfaqëson edhe një shembull tjetër të dhunës policore në Francë.
Ngjarja ka ngjallur reagime të forta në opinionin publik dhe ka ringjallur debatin mbi sjelljen e forcave të rendit dhe përgjegjësinë institucionale në rastet e dhunës ndaj qytetarëve, veçanërisht emigrantëve. /mesazhi