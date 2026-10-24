“France24” i bën jehonë protestës së 12-të studentore në Tiranë: Të rinjtë shqiptarë kërkojnë të ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre! Akuzojnë kryeministrin për korrupsion dhe duan largimin e tij

Media France24 ka shkruar për protestën e 12-të studentore në Tiranë, ku demonstruesit dhe policia janë përplasur sërish gjatë tubimeve kundër qeverisë. Artikulli trajton përshkallëzimin e protestave, pakënaqësinë e qytetarëve për korrupsionin dhe kushtet e jetesës, si dhe thirrjet për dialog.
Demonstruesit janë distancuar nga çdo parti politike dhe shpesh mbajnë pankarta ku akuzojnë për korrupsion si Ramën, ashtu edhe liderin e kahershëm të opozitës, Sali Berishën”,- thuhet në artikull.
Pjesë nga artikulli:
Të shtunën, policia përdori plumba gome, ndërsa disa protestues hodhën fishekzjarrë drejt forcave të rendit.
Disa ndërtesa qeveritare janë sulmuar, dhjetëra demonstrues janë ndaluar dhe më shumë se 300 protestues e efektivë policie janë plagosur, sipas autoriteteve.
“Ka shumë zemërim”, tha aktivistja Sidorela Vatnikaj, e cila e cilësoi lëvizjen si një “revolucion”.
“Bëhet fjalë jo vetëm për studentët”, i tha ajo AFP-së.
“Nuk bëhet fjalë vetëm për çështjet mjedisore… Bëhet fjalë për gjendjen e të drejtave dhe të shtetit ligjor.”
Mijëra njerëz iu përgjigjën thirrjeve të organizatorëve drejtuar studentëve dhe qytetarëve të tjerë në të gjithë Shqipërinë për të marrë pjesë në protestën e së shtunës. Mbështetjen e tyre e kishin shpallur edhe grupe që përfaqësojnë pedagogët universitarë, artistët dhe partitë opozitare.
Shumë dyqane ishin mbyllur përpara protestave. Disa prej tyre kishin vendosur në qepenat e ulur pankarta me mesazhe si: “Mos prekni. Jemi me ju.”
Pak pasi protesta nisi përpara Ministrisë së Arsimit, e cila është kthyer në një nga pikat kryesore të tubimeve, një grup demonstruesish hodhën gurë drejt ndërtesës, shumë prej dritareve të së cilës ishin thyer gjatë ditëve të mëparshme, sipas një gazetari të AFP-së.
Policia e trazirave reagoi menjëherë duke përdorur topa uji, gaz lotsjellës dhe plumba gome.
Protestuesit thanë se mes tyre kishte disa persona me lëndime të lehta. Policia nuk iu përgjigj një kërkese për informacion lidhur me gjendjen e efektivëve të saj.
“Duam një të ardhme këtu”
“Jemi këtu për një arsye: duam të qëndrojmë në vendin tonë dhe të mos na duhet të ëndërrojmë për një jetë diku tjetër”, i tha AFP-së Rosela Mira, studente e vitit të parë në mjekësi.
“Dua të kem një të ardhme këtu.”
Motra e saj, një nxënëse e shkollës së mesme që qëndronte pranë saj, përshkroi përkeqësimin e kushteve të mësimit, duke përmendur klasat me 40 nxënës dhe mungesën e ambienteve si laboratorët.
Më shumë se 1.5 milionë njerëz janë larguar nga vendi ballkanik që prej rënies së komunizmit në vitet 1990.
Popullsia e Shqipërisë tani është rreth 2.3 milionë banorë.
Paga mesatare mujore bruto është 930 euro (1,026 dollarë).
“Na duhet të punojmë në disa vende pune… për të ndihmuar prindërit tanë, të cilët marrin pensione të ulëta”, tha Fabiola Nikaj, studente e vitit të tretë në Fakultetin e Drejtësisë.
“Jo dhunë”, “Transparencë” dhe “Demokracia në rrezik” shkruhej në disa prej pankartave që mbanin mësues të shkollave të mesme dhe pedagogë universitarë.
Ata u mblodhën në trotuare, ku një pjesë e kalldrëmit ishte hequr nga protestuesit gjatë ditëve të mëparshme.
Shqipëria renditet në vendin e 91-të mes 182 shteteve në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të organizatës ndërkombëtare Transparency International. /panorama