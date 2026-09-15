Frika nga AI rritet, Musk dhe Altman mbështesin thirrjen për të ngadalësuar zhvillimin e saj

Drejtuesit e teknologjisë Elon Musk dhe Sam Altman kanë mbështetur një propozim të shefit të Anthropic, Dario Amodei, për vendosjen e kontrolluesve të pavarur brenda kompanive që zhvillojnë modelet më të avancuara të Al.
Amodei ka bërë thirrje që kompanitë e AI të ngadalësojnë ritmin e zhvillimit të teknologjisë, në mënyrë që masat e sigurisë të mund të ecin në të njëjtin ritëm me përparimin e modeleve.
Ai propozon që vlerësues të jashtëm të kenë qasje të vazhdueshme në sistemet e kompanive, për të kontrolluar nëse respektohen standardet e sigurisë, për të raportuar incidente dhe për të vlerësuar rreziqet gjatë trajnimit të modeleve.
Elon Musk e mbështeti publikisht propozimin, duke thënë shkurt: “Dario ka të drejtë”.
Edhe Sam Altman, drejtuesi i OpenAI, deklaroi se është dakord me nevojën për të frenuar ritmin e zhvillimit të AI.
Ai tha se OpenAI do të ndjekë të njëjtën qasje dhe do të lejojë vlerësues të pavarur të kenë qasje në sistemet e saj.
Sipas Amodeit, plani përfshin tre hapa kryesorë:
Kontrollues të pavarur: ekspertë të jashtëm do të kenë qasje të vazhdueshme në kompanitë e AI për të monitoruar sigurinë dhe për të raportuar problemet.
Bashkëpunim mes vendeve demokratike: kompanitë kryesore do të punojnë për standarde të përbashkëta sigurie dhe kufizime mbi ritmin e zhvillimit të AI.
Koordinim global: SHBA-ja dhe vendet e tjera do të përpiqen të bashkëpunojnë edhe me shtetet autoritare për të shmangur rreziqet më të mëdha.
Thirrja vjen në një kohë kur shqetësimet për keqpërdorimin e AI janë rritur.
Amodei paralajmëroi se zhvillimi i teknologjisë po përshpejtohet ndjeshëm dhe se kompanitë duhet të sigurohen që siguria dhe kontrolli të mos mbeten pas përparimit të Al.