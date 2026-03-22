Frikë për goditjen e objektivave bërthamore, OBSH paralajmëron: Situata në Lindjen e Mesme ka hyrë në një fazë të rrezikshme

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore e Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar se situata në Lindjen e Mesme ka hyrë në një “fazë të rrezikshme”, pas sulmeve të fundit ndaj objekteve bërthamore në Iran dhe Izrael.
Sipas tij, të shtunën në mbrëmje, raketa që dyshohet se kishin në shënjestër qendrën izraelite të kërkimit bërthamor në Dimona goditën zonat përreth, përfshirë qytetet Dimona dhe Arad, duke rritur shqetësimet për sigurinë në rajon.
Ndërkohë, Irani ka deklaruar se sulmi ishte një akt hakmarrjeje për një goditje të mëparshme ndaj centralit të tij bërthamor në Natanz, një objekt kyç që strehon centrifuga nëntokësore për pasurimin e uraniumit dhe që ishte dëmtuar më herët gjatë përleshjeve në qershor 2025.
Shefi i OBSH theksoi se çdo përshkallëzim që përfshin objekte bërthamore përbën rrezik serioz për shëndetin publik dhe mjedisin, duke kërkuar përmbajtje dhe ulje të menjëhershme të tensioneve.