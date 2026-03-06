FSK nderon familjen Jashari: Prekazi mbetet simbol i sakrificës, unitetit dhe vendosmërisë për liri

Forca e Sigurisë së Kosovës, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 28-vjetorit të “Epopesë së Ushtria Çlirimtare e Kosovës”, ka organizuar homazhe në Kompleksi Memorial në Prekaz, në nderim të sakrificës së Komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë të rënëve për liri.
Në njoftimin e bërë publik në Facebook, FSK thekson:
“5, 6 e 7 Marsi i vitit 1998 na përkujton qëndresën heroike dhe flijimin e familjes Jashari, një ngjarje që shënoi kthesë historike në rrugëtimin e popullit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Prekazi mbetet simbol i sakrificës, unitetit dhe vendosmërisë për liri”.
Homazhet u zhvilluan me pjesëmarrjen e oficerëve të lartë të FSK-së dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Mbrojtjes, duke respektuar traditën dhe kujtimin për viktimat e flijimeve heroike të luftës për liri.
Kjo aktivitet shënon edhe një moment reflektimi për rëndësinë e unitetit dhe sakrificës që solli lirinë e Kosovës, duke rikujtuar brezat e rinj për historinë dhe vlerat e UÇK-së.