Fundi i një epoke, Golfi dikur i pakontestueshëm – tani po ‘zhduket’ në heshtje nga skena

Që kur Golfi i parë doli nga linja e montimit në fund të marsit 1974, Volkswagen ka prodhuar më shumë se 37 milionë njësi.

Është deri tani makina më e njohur në historinë e kompanisë, shumë përpara Beetle (21.5 milionë) dhe Polo (20 milionë). Por ylli i Golfit duket se po venitet.

Sipas një prezantimi nga këshilli i punës në fabrikën e Wolfsburgut, prodhimi i modelit ka rënë ndjeshëm vitet e fundit.

Reuters ka siguruar një dokument të brendshëm dhe raporton se VW prodhoi më shumë se një milion Golf (versione hatchback dhe karavan) në të gjithë botën në vitin 2015, ndërsa pak më shumë se 300,000 u prodhuan vitin e kaluar.

Për vitin 2025, prodhuesi gjerman pret një numër edhe më të vogël – vetëm 250,000 automjete. Kjo është një rënie prej 75% në vetëm një dekadë.

Kryetarja e këshillit të punës, Daniela Cavallo, i tha Reuters se “trendi në rënie është i pakthyeshëm dhe i pandalshëm”.

Pse Golf nuk po ecën më mirë? Ka disa arsye.

Problemet me softuerin me modelin e gjeneratës së tetë fillimisht dëmtuan kërkesën. VW është kritikuar gjithashtu për një rënie të dukshme të cilësisë së brendshme, krahasuar me Golf Mk7 të shkëlqyer.

Heqja e kontrolleve fizike, një rrëshqitës i pozicionuar keq nën ekran dhe butonat kapacitivë në versionet më të shtrenjta para ridizajnimit i dekurajoi më tej blerësit.

Por arsyeja kryesore qëndron në obsesionin e sotëm me SUV-ët.

T-Roc, i cili është në thelb një version crossover i Golf, është pothuajse aq popullor sa hatchback. Sipas të dhënave të publikuara nga Dataforce, 216,549 Golf u shitën në Evropë vitin e kaluar – vetëm 13,000 më shumë se T-Roc.

VW planifikon të zhvendosë prodhimin e Golfit me motor benzine nga Wolfsburgu në Meksikë, duke filluar nga viti 2027.

Kur kjo të ndodhë, një javë pune katër-ditore mund të futet në fabrikën në Gjermani, ku prodhohen edhe Tiguan, Tayron dhe Touran i vjetër.

Golfi do të kthehet në Wolfsburg në fund të dekadës – por si një model plotësisht elektrik i gjeneratës së nëntë. T-Roc elektrik do të ndërtohet gjithashtu atje.

Ndërkohë, VW po zbaton masa të mëdha për uljen e kostove – planifikon të shkurtojë deri në 35,000 vende pune në Gjermani deri në vitin 2030.

Më shumë se 20,000 punonjës kanë nënshkruar tashmë marrëveshje për t’u larguar gjatë pesë viteve të ardhshme.

Deri në fund të dekadës, prodhimi vjetor në Gjermani do të reduktohet me 700,000 automjete, dhe një pjesë e madhe e kësaj rënieje do të jetë rezultat i zhvendosjes së Golfit në Meksikë.

Është e rëndësishme të theksohet se Golfi nuk prodhohet vetëm në Wolfsburg – VW e monton atë edhe në Malajzi dhe Kinë.

Dhe ndërsa një Golf elektrik tashmë po duket në horizont, modeli aktual me motorë me djegie të brendshme mund të mbetet në prodhim deri në vitin 2035, sipas Kai Grinitz, kreu i zhvillimit teknik në VW.