Fyti ju kruhet dhe hunda ju bllokohet? Ja çfarë mund të bëni që në shenjat e para të ftohjes

Fyti fillon t’ju kruhet, hunda ju rrjedh ose bllokohet dhe pak më vonë shfaqen teshtimat, kolla dhe lodhja. K
ëto janë ndër shenjat më të zakonshme të ftohjes, një infeksion viral që zakonisht përmirësohet vetë. Sipas CDC, simptomat zakonisht arrijnë kulmin brenda 2–3 ditësh.
Pini mjaftueshëm lëngje dhe pushoni
Pushimi dhe hidratimi janë ndër masat kryesore që rekomandohen gjatë ftohjes. NHS këshillon gjithashtu të konsumohen mjaftueshëm lëngje dhe të bëhet pushim derisa trupi të rikuperohet.
Provoni solucion fiziologjik për hundët
Spërkatjet ose pikat me solucion fiziologjik mund të ndihmojnë në lagështimin e kanaleve të hundës dhe në lirimin e mukusit, duke e bërë më të lehtë frymëmarrjen. Këtë e rekomandojnë edhe CDC dhe Mayo Clinic.
Nëse përdorni një pajisje për shpëlarjen e hundës, si neti pot, siguria e ujit është shumë e rëndësishme. Mayo Clinic rekomandon ujë të distiluar ose steril; nëse përdoret ujë rubineti, ai duhet të zihet dhe më pas të ftohet. Uji i zakonshëm i rubinetit nuk duhet përdorur drejtpërdrejt për shpëlarje të hundës.
Për dhimbjen e fytit
Gargara me ujë të ngrohtë me kripë mund të ndihmojë në qetësimin e dhimbjes së fytit. NHS e rekomandon këtë si një nga mënyrat e thjeshta për të lehtësuar simptomat.
Edhe një pije e ngrohtë me limon dhe mjaltë mund të qetësojë fytin. Mjalti nuk duhet t’u jepet fëmijëve nën një vjeç.
Po shpëlarja e hundës, a e shkurton ftohjen?
Këtu duhet pak kujdes. Studimet kanë treguar se solucionet fiziologjike mund të ndihmojnë në lehtësimin e disa simptomave, veçanërisht bllokimit të hundës, por një rishikim i Cochrane thekson se provat për shkurtimin e kohëzgjatjes së ftohjes janë ende të kufizuara dhe jo mjaftueshëm të forta për të thënë se kjo metodë e shkurton patjetër sëmundjen.
Antibiotikët nuk e kurojnë ftohjen
Një nga gabimet më të zakonshme është përdorimi i antibiotikëve për një ftohje. Ftohja shkaktohet nga viruse, ndërsa antibiotikët veprojnë kundër baktereve dhe nuk ndihmojnë në trajtimin e një ftohjeje virale.
Në shumicën e rasteve, ftohja kalon vetë. Mayo Clinic thotë se shumica e rasteve përmirësohen brenda 7–10 ditësh, ndërsa NHS vëren se disa njerëz mund të kenë simptoma për 1–2 javë.