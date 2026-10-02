G7-a do të nxjerrë në treg 100 milionë fuçi nafte nga rezervat e emergjencës gjatë katër muajve

Udhëheqësit e G7-tës të premten ranë dakord të fillojnë menjëherë një nxjerrje të koordinuar të 100 milionë fuçive naftë nga rezervat emergjente gjatë katër muajve, në përgjigje të rritjes së çmimeve dhe paqëndrueshmërisë në rritje në tregjet globale të energjisë, transmeton Anadolu.
Lirimi i rezervave, i koordinuar përmes Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, do të përfshijë një “nxjerrje të konsiderueshme dhe të përshpejtuar të naftës dizel” nga vendet anëtare të G7-tës dhe partnerët e tyre gjatë 20 ditëve të para, sipas një deklarate të publikuar pas një takimi virtual të liderëve të grupit.
G7-a tha se në ditët në vijim do të zhvillojë një takim në kuadër të agjencisë për të diskutuar nxjerrje të tjera të mundshme të naftës dizel, nëse do të jetë e nevojshme.
“Rikonfirmojmë angazhimin tonë për të shmangur kufizimet e eksporteve të energjisë dhe produkteve energjetike mes vendeve të G7-tës dhe u bëjmë thirrje të gjithë prodhuesve të shmangin vendosjen e ndalesave që mund të përkeqësojnë tensionet në treg”, thuhet në deklaratë.
Grupi ra dakord gjithashtu të koordinojë oraret e mirëmbajtjes në rafineritë e vendeve të G7-tës për të shmangur mbylljet e njëkohshme të kapaciteteve dhe, aty ku është e mundur, të rrisë përkohësisht normat e shfrytëzimit.
Sipas deklaratës, agjencisë iu kërkua të monitorojë zbatimin dhe ndikimin e masave dhe të paraqesë një raport vijues brenda 20 ditësh.
G7-a bëri gjithashtu thirrje për “rikthimin e menjëhershëm dhe të plotë” të të drejtave të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, duke shprehur “vendosmërinë për të dyfishuar përpjekjet tona të përbashkëta për këtë qëllim”.
Grupi tha se do të ruajë sanksionet ndaj Rusisë, ndërsa do të punojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë dhe partnerë të tjerë për të kufizuar përhapjen e pasojave në tregjet e karburanteve, gazit dhe mallrave të tjera.