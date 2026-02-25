Galaxy AI zgjeron ekosistemin multi-agjent për t’u ofruar përdoruesve më shumë mundësi dhe fleksibilitet

Samsung Electronics njoftoi zgjerimin e mëtejshëm të Galaxy AI, duke përforcuar vizionin e tij për një ekosistem multi-agjent të pasur, të hapur dhe të integruar.
I ndërtuar mbi vizionin e Samsung për inteligjencën artificiale që redukton përpjekjet dhe hapat në detyrat e përditshme, Galaxy AI është projektuar për t’i ndihmuar përdoruesit të kryejnë gjërat në mënyrë më natyrale, me më shumë zgjedhje, fleksibilitet dhe kontroll.
Të dhënat e fundit tregojnë se njerëzit po përdorin gjithnjë e më shumë disa agjentë AI në varësi të detyrës, ndërsa inteligjenca artificiale bëhet pjesë e përditshmërisë.
Pothuajse 8 në 10 përdorues tani mbështeten në më shumë se dy lloje agjentësh AI.
Duke reflektuar këtë ndryshim, Samsung po e zhvillon Galaxy AI për të mbështetur një zgjedhje agjentësh të integruar, duke u mundësuar përdoruesve të zgjedhin përvojat që i përshtaten më mirë nevojave, preferencave dhe rutinave të tyre, thuhet në një njoftim.
Galaxy AI është ndërtuar për të sjellë inteligjencë artificiale me vlerë direkt në sistemin operativ, përmes lidhjeve të thella në nivel kuadri në të gjithë pajisjen. Në vend që të funksionojë brenda aplikacioneve individuale, Galaxy AI operon në nivel sistemi duke kuptuar kontekstin e përdoruesit për të mundësuar ndërveprime më natyrale.
Kjo qasje redukton nevojën për të kaluar nga një aplikacion në tjetrin ose për të përsëritur komanda, duke lejuar Galaxy AI të funksionojë në sfond. Ai gjithashtu i mundëson Samsung të krijojë përvoja nga shërbime mbështetëse, si Perplexity, duke siguruar që gjithçka të ndihet e integruar pa ndërprerje brenda ambientit Galaxy.
“Ne kemi qenë të përkushtuar në ndërtimin e një ekosistemi të hapur dhe gjithëpërfshirës të AI-së së integruar, që u jep përdoruesve më shumë zgjedhje, fleksibilitet dhe kontroll për të përfunduar detyra komplekse shpejt dhe lehtë”, tha Won Joon Choi, President, Chief Operating Officer (COO) dhe drejtues i Zyrës së Kërkimit dhe Zhvillimit, Mobile eXperience (MX) Business në Samsung Electronics.
“Galaxy AI vepron si një orkestrues, duke bashkuar forma të ndryshme të inteligjencës artificiale në një përvojë të vetme, natyrale dhe kohezive”.
Agjenti i inteligjencës artificiale Perplexity do të jetë i integruar thellësisht në aplikacione të përzgjedhura të Samsung, përfshirë Samsung Notes, Orën, Galerinë, Përkujtuesin dhe Kalendarin, si edhe në disa aplikacione të zgjedhura të palëve të treta. Agjenti i AI Perplexity mundëson një rrjedhë pune më të qetë dhe me disa hapa, duke u lejuar përdoruesve të kalojnë pa ndërprerje nga një detyrë në tjetrën pa pasur nevojë të menaxhojnë manualisht aplikacione të veçanta. Kjo qasje në nivel sistemi u ofron përdoruesve të Galaxy një përvojë më të pasur dhe më fleksibile të AI në të gjitha pajisjet.
Ndërsa Samsung vazhdon të zgjerojë ekosistemin e tij gjithëpërfshirës të inteligjencës artificiale, pjesërisht edhe përmes bashkëpunimit me partnerë të besueshëm, kompania mbetet e fokusuar në mundësimin e përvojave që janë të thjeshta për t’u përdorur dhe të aksesueshme për të gjithë. Detaje shtesë rreth pajisjeve dhe përvojave përkatëse do të publikohen së shpejti.