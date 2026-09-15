Galaxy S27 Pro dhe S27 Ultra pritet të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED në tre vjet

Samsung po përgatit ndryshime të rëndësishme për serinë Galaxy S27, me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrin një gjeneratë të re të paneleve OLED, për herë të parë pas tre vitesh.
Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm katër modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në tre vitet e fundit.
Sipas një raporti të publikuar nga ETNews, Samsung Display do të pajisë Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panelet e reja M16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsung në telefonat Galaxy S pas rreth tre vitesh.
Të dy modelet pritet të përdorin gjithashtu teknologjinë Color Filter-on-Encapsulation (COE), së bashku me teknologjinë Privacy Display, e cila synon të kufizojë këndin e shikimit të ekranit dhe të rrisë privatësinë e përdoruesit.
Ndërkohë, modelet standarde Galaxy S27 dhe Galaxy S27+ pritet të përdorin materialin M14 OLED, një përmirësim krahasuar me materialin M13 që përdoret në Galaxy S26 dhe Galaxy S26+, transmeton Telegrafi.
Materiali M16 konsiderohet gjenerata më e avancuar e materialeve OLED të Samsung Display. Ai pritet të sjellë ndriçim maksimal më të lartë, efikasitet më të mirë të energjisë, saktësi më të madhe të ngjyrave dhe jetëgjatësi më të madhe të panelit.
M16 tashmë është përdorur në disa telefona të rinj premium, përfshirë iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 dhe Vivo iQOO 16.
Sipas të dhënave të raportuara, seria Galaxy S27 do të ketë gjithashtu ndryshime në përmasat e ekraneve.
Galaxy S27: 6.27 inç
Galaxy S27+: 6.66 inç
Galaxy S27 Pro: 6.47 inç
Galaxy S27 Ultra: 6.89 inç
Kjo do të thotë se Galaxy S27 Pro do të ketë një ekran më të vogël se modeli Ultra, pavarësisht se të dyja pajisjet pritet të pozicionohen në segmentin më të lartë të serisë.
Samsung nuk duket se do ta kufizojë përdorimin e materialit M16 vetëm te seria Galaxy S27.
Raportet sugjerojnë se edhe Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 dhe Galaxy Z Fold 9 Ultra, të cilët pritet të prezantohen në gjysmën e dytë të vitit 2027, mund të kalojnë në panelet M16 OLED.
Në krahasim, modelet aktuale Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra përdorin materialin M13 OLED.
Nëse këto të dhëna konfirmohen, Samsung do të bëjë një hap të rëndësishëm në teknologjinë e ekraneve të telefonave të saj, me M16 që pritet të sjellë jo vetëm ndriçim më të lartë dhe ngjyra më të sakta, por edhe një përdorim më efikas të energjisë dhe jetëgjatësi më të madhe të panelit. /