Garda Revolucionare e Iranit merr përsipër sulmet ndaj bazave amerikane dhe izraelite në Lindjen e Mesme

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit mori përsipër të mërkurën sulmet me raketa të rënda me shumë koka luftarake në bazat ushtarake izraelite dhe amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme, ndërsa përshkallëzimi vazhdon të rritet në të gjithë rajonin, transmeton Anadolu.
“Të gjitha bazat amerikane në rajon, pikat e grumbullimit ushtarak dhe qendrat e mbështetjes luftarake që i përkisnin entitetit sionist (Izraelit) u shënjestruan me raketa me shumë koka luftarake, duke përfshirë Kheibar Shekan, Emad dhe Haj Qassem”, tha IRGC në një deklaratë.
Ajo pretendoi se qendrat izraelite të mbështetjes luftarake në Acre, Haifa, Tel Aviv dhe Beersheba u shkatërruan në sulme.
IRGC tha se gjithashtu ka goditur me raketa me shumë koka luftarake dhe dronë precizë bazat amerikane në Kuvajt, Irak, Katar, Jordani, Bahrein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Përshkallëzimet rajonale kanë vazhduar në mënyrë të ashpër ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar ofensivën e përbashkët ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërkohë që prishin tregjet globale dhe aviacionin.