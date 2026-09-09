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Gati 1.400 familje zhvendosen në Jemenin perëndimor brenda një dite mes përshkallëzimit ushtarak

Gati 1.400 familje u zhvendosën brenda një dite në Jemenin perëndimor mes përshkallëzimit të luftimeve mes forcave qeveritare dhe grupit Huthi, njoftuan të mërkurën autoritetet, transmeton Anadolu.

Njësia Ekzekutive për Menaxhimin e Kampeve të Personave të Zhvendosur, e drejtuar nga qeveria, tha se 1.367 familje u zhvendosën më 8 shtator në provincat Taiz, Al-Hudaydah dhe Lahj, sipas një deklarate të publikuar nga agjencia zyrtare e lajmeve Saba.

Me zhvendosjet e reja, numri i përgjithshëm i familjeve të regjistruara si të zhvendosura në të tre provincat që nga fillimi i shtatorit arriti në 6.145.

Agjencia ia atribuoi zhvendosjet përshkallëzimit të vazhdueshëm ushtarak dhe shqetësimeve në rritje për sigurinë e civilëve.

Ajo tha se ekipet në terren po vazhdojnë të regjistrojnë familjet e zhvendosura, të verifikojnë vendndodhjet e tyre dhe të vlerësojnë nevojat humanitare, në koordinim me autoritetet lokale, organizatat e ndihmës dhe partnerët.

Njësia u bëri thirrje organizatave humanitare dhe donatorëve të zgjerojnë ndihmën, duke paralajmëruar për rritjen e nevojave për strehim, ushqim, ujë, furnizime bazë dhe shërbime shëndetësore, si dhe për mundësinë e zhvendosjeve të mëtejshme.

Zhvendosjet ndodhën ndërsa luftimet mes forcave qeveritare jemenase dhe Huthive janë intensifikuar javët e fundit në disa fronte, veçanërisht në Taiz, Al-Jawf dhe Al-Bayda, krahas sulmeve ajrore ndaj pozicioneve të Huthive.

Të mërkurën, forcat qeveritare dhe Huthit raportuan gjithashtu për përleshje në Taiz, Al-Bayda, Al-Dhale dhe Al-Hudaydah, ndërsa forcat e lidhura me qeverinë dërguan përforcime në qytetin strategjik bregdetar perëndimor të Mokhas, pranë Ngushticës së Bab al-Mandabit.

Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga shtatori i vitit 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sanaa dhe disa provincave, duke bërë që një koalicion arab i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.

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