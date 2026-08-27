Gati 900 të huaj të zhdukur pas përmbytjeve shkatërruese në kufirin Kinë-Nepal

Gati 900 turistë të huaj mbetën të zhdukur në Nepal dhe rajonin kinez të Tibetit, pas përmbytjeve shkatërruese dhe rrëshqitjeve të dheut që vranë të paktën 180 persona, treguan shifrat zyrtare, transmeton Anadolu.
Sipas Bordit të Turizmit të Nepalit, 644 turistë të huaj dhe vendas rezultojnë të zhdukur në anën nepaleze të kufirit.
Ata përfshijnë 178 nga India, 65 nga SHBA-ja, 53 nga Ukraina, 51 nga Malajzia, 35 nga Australia, 33 nga Mbretëria e Bashkuar, 25 nga Kanadaja, nëntë nga Singapori dhe tetë nga Gjermania.
Turistë të tjerë të zhdukur janë nga Franca, Hungaria, Zvicra, Italia, Irlanda, Izraeli, Japonia, Kazakistani, Portugalia, Rusia dhe vende të tjera.
Bordi tha se edhe 127 turistë të tjerë nepalezë rezultojnë të zhdukur.
Ministria e Jashtme e Kinës tha se 100 shtetas kinezë rezultuan të zhdukur në anën nepaleze të kufirit për shkak të përmbytjeve të menjëhershme.
Zëdhënësi i ministrisë, Lin Jian, tha se 260 shtetas të huaj mbetën të zhdukur në Tibet, të cilin Pekini e identifikon si Rajoni Autonom Xizang.
Shifrat e ofruara nga qeveria nepaleze nuk përfshijnë shtetasit kinezë të zhdukur.
Përmbytjet ka të ngjarë të jenë shkaktuar nga një copë e madhe akulli që u thye nga një akullnajë Himalaje rreth 20 kilometra në verilindje të pikës kufitare Rasuwa-Rasuwagadhi, sipas imazheve satelitore.
Autoritetet nepaleze konfirmuan 177 vdekje dhe regjistruan 826 persona të zhdukur.
Autoritetet kineze thanë se tre persona u vranë dhe 558 mbetën të zhdukur, përfshirë shtetas të huaj.