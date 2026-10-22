Gati dënimi për udhëheqësin e sektit që vrau të paktën 190 fëmijë: e tmerrshme ajo që u bëri ndjekësve të tij

Kur paaftësinë për të dalluar të logjikshmen nga marrëzitë, profetët e rremë me ata të vërtetë, e paguan me jetë
Një gjykatë në Kenia ka shpallur udhëheqësin e sektit Paul Mackenzie dhe rreth tridhjetë persona të tjerë, përfshirë gruan e tij, fajtorë për vdekjen e 190 fëmijëve dhe një të rrituri.
Prokurorët pretenduan se Mackenzie, përmes organizatës së tij “Kisha Ndërkombëtare e Lajmeve të Mira”, themeloi një sekt që predikonte fundin e afërt të botës.
Ai i urdhëroi ndjekësit të vdisnin urie veten dhe fëmijët e tyre për të arritur parajsën para fundit të botës.
Sipas ish-anëtarëve të sektit, raporton TRT, kishte tre faza të urisë: së pari fëmijët supozohej të vdisnin, pastaj gratë dhe të rinjtë, dhe së fundmi burrat e mbetur.
Mackenzie i ndaloi ndjekësit e tij të dërgonin fëmijët e tyre në shkollë, të cilën ai e quajti një institucion satanik, dhe të shkonin në spital kur ishin të sëmurë. Anëtarët e sektit jetonin në banesa të improvizuara të ndërtuara me fletë metalike dhe kashtë, dhe Mackenzie i quante vendet ku jetonin me emra biblikë, si Jerusalem dhe Jude.
Mackenzie dhe të tjerët do të dënohen më 6 nëntor. /tesheshi.com/