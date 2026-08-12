Gati një racë, një gjuhë dhe të njëjtat tabiate politike: ç’po ndodh mes Serbisë e Malit të Zi?

Vuçiç u kundërpërgjigj malazezëve, merr përgjigje nga Podgorica: “Ai nuk do të kuptojë”
Kryeministri malazez Milojko Spajiç iu përgjigj pretendimeve gjithnjë e më të shpeshta të Presidentit serb Aleksandar Vuçiç se qeveria në Podgoricë po ndjek një politikë anti-serbe, duke thënë se Mali i Zi nuk dëshiron konflikt me Serbinë, por marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, por edhe një politikë të qartë evropiane.
“Mali i Zi nuk dëshiron konflikt me Serbinë. Ne duam marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, por edhe një politikë të qartë evropiane që, me sa duket, zoti Vuçiç nuk do ta kuptojë”, deklaroi Spajiç në një postim në rrjetin X.
Ai tha se ishte e papërshtatshme që Vuçiç “të merrte rolin e PR-it të Rusisë nga pozicioni i tij dhe t’u jepte të tjerëve mësime”.
“Prandaj, një pyetje e thjeshtë për Presidentin Vuçiç: si është e mundur që Serbia, sipas të dhënave të disponueshme, është një nga burimet më të rëndësishme të armëve dhe municioneve për Ukrainën, ndërsa i dërgon një mesazh Moskës dhe një tjetër Evropës?”, pyeti Spajiç.
Kujtojmë se gjatë vizitës së tij në Luçan, Presidenti serb Aleksandar Vuçiç foli për pozicionin e popullit serb në Mal të Zi dhe marrëdhëniet midis Podgoricës dhe Beogradit. Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari se çfarë mund të presin serbët në Mal të Zi, duke pasur parasysh analizën sipas së cilës ata duhet të jenë të duruar me Kroacinë, duke ruajtur distancën me Serbinë, Vuçiç vlerësoi se Podgorica po ndjek një politikë që synon distancimin nga Serbia dhe ndryshimin e identitetit të një pjese të popullsisë serbe.
“Ata në Podgoricë po ndjekin një politikë të tillë. Ata duan të riedukojnë 33 përqind të serbëve që jetojnë atje në mënyrë që të mos jenë më serbë në disa nga regjistrimet e ardhshme, dhe sa i përket Serbisë, ata duan marrëdhëniet më të këqija të mundshme me Serbinë. Nuk keni pse të shikoni lëvizjet e tyre institucionale ndaj Serbisë, të cilat janë të tmerrshme. Mjafton të shikoni skenën e tyre mediatike dhe ju është e qartë se Serbia ka qenë shënjestra e fushatës më brutale për gjashtë ose shtatë ditë. Mali i Zi përmendet herë pas here këtu, ndërsa 90 përqind të kohës gjithçka është kundër Serbisë”, tha Vuçiç.
Duke folur për kritikat që, siç deklaroi ai, Mali i Zi shpesh i drejton Serbisë, Vuçiç iu drejtua edhe qëndrimit të Podgoricës ndaj Rusisë dhe sanksioneve të vendosura nga Bashkimi Evropian.
“Po pres vetëm që të më japin disa mësime të tjera patriotike se kush takohet me kë, në mënyrë që t’i pyes nëse e kanë miratuar paketën e 21-të të sanksioneve kundër Rusisë. Ata janë gjithmonë të parët. Kur Brukseli sapo shpall një vendim, Mali i Zi është i pari. Ata as nuk e kanë parë vendimin ende, por kjo nuk ka rëndësi. Nuk ka vendim kundër Federatës Ruse që ata nuk e kanë mbështetur, dhe të gjithën paraprakisht, pa zë të hapur”, tha Vuçiç. /tesheshi