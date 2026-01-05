Gaza, 2 të vrarë dhe 5 të plagosur nxirren nga ndërtesa e shkatërruar nga sulmet izraelite

Dy palestinezë u vranë sot dhe 5 të tjerë u plagosën në shembjen e një ndërtese banimi të dëmtuar në sulmet e mëparshme izraelite në Rripin qendror të Gazës, tha Mbrojtja Civile, transmeton Anadolu.
Agjencia tha se ekipet e mbrojtjes civile nxorën trupat e një babai dhe djalit të tij 8-vjeçar poshtë një ndërtese 4-katëshe që u shemb në kampin e refugjatëve Maghazi. Pesë persona të tjerë u plagosën në incident.
Agjencia tha se operacionet e kërkimit vazhduan për persona të tjerë që besohet se janë bllokuar nën rrënojat e ndërtesës. Sipas agjencisë, struktura pësoi dëme gjatë sulmeve të mëparshme izraelite dhe u shemb plotësisht pas bombardimeve të ripërtërira që synonin zonat lindore të kampit.
Në ditët e fundit, ushtria izraelite intensifikoi sulmet ajrore dhe operacionet e shkatërrimit në pjesët lindore të Rripit të Gazës, zona që ushtria ende kontrollon sipas marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor.
Të dielën, grupi palestinez Hamas akuzoi Izraelin për përshkallëzimin e shkatërrimeve të shtëpive në Gazën lindore në shkelje të marrëveshjes së armëpushimit. Në dhjetor, dhjetëra ndërtesa banimi të dëmtuara në sulmet e mëparshme izraelite u shembën gjatë një stuhie të fortë dimërore, duke vrarë dhe plagosur disa njerëz.
Shumë palestinezë janë detyruar të strehohen në ndërtesa strukturalisht të pasigurta për shkak të shkatërrimit të përhapur në të gjithë Gazën ndërsa Izraeli ka kufizuar hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve të ndërtimit të nevojshme për rindërtim.
Armëpushimi ndaloi luftën dyvjeçare të Izraelit që vrau gati 71.400 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, plagosi më shumë se 171.200 të tjerë dhe e la enklavën në rrënoja.