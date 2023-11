“Gaza duhet të fshihet nga faqja e dheut”: Deputetja izraelite e partisë së Netanyahut thirrje për spastrim etnik

Galit Distel Atbaryan, anëtare e partisë qeverisëse Likud në Izrael, e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, tha se Gaza duhet të fshihet plotësisht nga faqja e dheut, transmeton Anadolu.

Atbaryan, në një deklaratë në llogarinë e saj në rrjetin social “X”, bëri thirrje për spastrim etnik të Rripit të Gazës.

Duke iu drejtuar izraelitëve, Atbaryan shkroi: “Mos urreni njëri-tjetrin. Përbindëshat ju urrejnë mjaftueshëm. Urreni armikun. Urreni përbindëshat”.

“Madje edhe grindjet më të vogla të brendshme janë humbje çmendurisht budallaqe e energjisë. Investoni këtë energji në një gjë; Për të zhdukur gjithë Gazën nga faqja e dheut. Përbindëshat nga Gaza ose do të shkojnë në gardhin jugor dhe do të përpiqen të hyjnë në territorin egjiptian, ose do të vdesin. Gaza duhet të fshihet nga faqja e dheut”, ka shkruar ajo.

Deputetja izraelite, e cila gjithashtu i përshkroi palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar si “nazistë” dhe uroi “zjarr dhe tym” për ta, tha: “Ka nevojë për një ushtri hakmarrëse dhe mizore izraelite. Çdo gjë më pak është imorale. Është krejtësisht joetike”.

כוח העל של מרגלית. pic.twitter.com/doIg8oChJU — Galit Distel Atbaryan – גלית דיסטל אטבריאן (@GalitDistel) November 1, 2023