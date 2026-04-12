Gaza: dy mijë shkelje marrveshjeje nga Izraeli në gjashtë muaj

Besëthyerit e historisë: ja pse pse me sionistët s’mund të ketë kurrë paqe
Kanë kaluar gjashtë muaj që nga marrëveshja e armëpushimit në Gaza, por Izraeli vazhdon ta shkelë marrëveshjen, qoftë në terren me bombardime pothuajse të përditshme, apo edhe duke braktisur klauzolat që lidhen me aspektin humanitar, ndihmën dhe rindërtimin, mes paralajmërimeve ndërkombëtare për përkeqësimin e situatës në Rrip.
Marrëveshja e Gazës hyri në fuqi më 10 tetor 2025, pas një procesi të gjatë dhe kompleks negociatash, dy vjet pas fillimit të luftës gjenocidale të Izraelit aty.
Shkeljet në terren
Burime mjekësore dhe qeveritare në Gaza kanë konfirmuar se Izraeli e ka shkelur marrëveshjen më shumë se dy mijë herë që nga shpallja e armëpushimit, duke rezultuar në vrasjen e 738 palestinezëve dhe plagosjen e mbi dy mijë të tjerëve.
Një nga viktimat e fundit të këtyre shkeljeve ishte vrasja e korrespondentit të Al Jazeera-s në Rripin e Gazës, Muhammad Ëashah.
Al Jazeera konfirmoi se kjo ishte një shkelje flagrante e të gjitha ligjeve dhe normave ndërkombëtare, dhe një vazhdim i një politike sistematike të shënjestrimit të gazetarëve dhe heshtjes së zërit të së vërtetës.
Numri i përgjithshëm i viktimave të gjenocidit izraelit që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 72,317 të vrarë dhe 172,158 të plagosur, përfshirë 262 gazetarë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Zyrës Qeveritare të Medias në Gaza.
Vija e Verdhë dhe milicitë tradhtare
Përveç bombardimeve të vazhdueshme, ushtria izraelite vazhdon të lëvizë të ashtuquajturën “Vijë e Verdhë” drejt zonave të banuara në Rrip, ndërsa u jep liri të lirë milicive të Gazës për të kryer vrasje brenda qyteteve.
Eksperti i çështjeve izraelite, Muhannad Mustafa, tha në një intervistë të mëparshme me Al Jazeera se këto milicitë palestineze tradhtare që punojnë për Izraelin po lehtësojnë aksesin në zonat e kontrolluara nga Hamasi.
Duhet theksuar se Vija e Verdhë i referohet zonave të sapokrijuara që ushtria izraelite pushtoi brenda Rripit të Gazës gjatë luftës në Rrip, dhe refuzon të tërhiqet prej tyre, duke imponuar kështu një zonë tampon ose të ashtuquajturin “brez sigurie” që shtrihet përgjatë kufijve lindorë dhe veriorë të Rripit.
Situatë katastrofike humanitare
Organizata ndërkombëtare Mjekët pa Kufij publikoi sot një raport mbi kushtet katastrofike në të cilat jeton popullsia në Rripin e Gazës.
“Gjashtë muaj pas zbatimit të një armëpushimi të brishtë dhe joefektiv në Gaza, Mjekët pa Kufij po japin alarmin për sulmet e vazhdueshme të dhunshme nga forcat izraelite dhe kontrollin ushtarak në rritje të Rripit. Në të njëjtën kohë, kushtet e jetesës për palestinezët mbeten të tmerrshme, mes një modeli të vazhdueshëm dhe të qëllimshëm të pengimit të ndihmës nga Izraeli”, tha organizata në raportin e saj.
Drejtoresha e Emergjencave të MSF-së, Claire San Filippo, vuri në dukje se armëpushimi “ka dështuar të përfundojë gjenocidin kundër palestinezëve në Gaza, me autoritetet izraelite që vazhdojnë të vendosin kushte që synojnë shkatërrimin e kushteve të jetesës. Ndërsa intensiteti i dhunës është ulur, sulmet izraelite janë të vazhdueshme dhe situata mbetet katastrofike. Nevojat e njerëzve janë të jashtëzakonshme, por autoritetet izraelite vazhdojnë të kufizojnë sistematikisht hyrjen e ndihmës humanitare”.
Ajo shpjegoi se “populli i Gazës po vuan nga mungesa e ujit të pastër, ushqimit, energjisë elektrike dhe aksesit në kujdesin shëndetësor, pasi një sistem shëndetësor tashmë i brishtë është i bllokuar më tej nga pengimi i ndihmës dhe çregjistrimi nga Izraeli i 37 OJQ-ve ndërkombëtare që ofrojnë ndihmë jetësore në Gaza, përfshirë Mjekët pa Kufij”.
Ajo shtoi: “Në të njëjtën kohë, Izraeli po parandalon gjithashtu shumicën e evakuimeve mjekësore për pacientët që kërkojnë kujdes të specializuar jashtë Gazës. Aktualisht, më shumë se 18,500 njerëz në Gaza janë ende në listën e pritjes për evakuim mjekësor, përfshirë 4,000 fëmijë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë”.
Raporti pohon se zona ku jetojnë njerëzit në sektor po zvogëlohet vazhdimisht, duke theksuar se “vija e verdhë – e cila përbën rreth 58% të sipërfaqes së sektorit – nuk është përcaktuar qartë dhe po kthehet vazhdimisht drejt detit, duke ushtruar presion mbi qindra mijëra njerëz në një zonë të vogël dhe të dendur të populluar të vendit, ku perimetri i vijës së verdhë është bërë një zonë vrasjeje”.
MSF u bëri thirrje udhëheqësve dhe qeverive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të tij, dhe shteteve arabe, të përdorin të gjitha mjetet politike për të ushtruar presion mbi autoritetet izraelite për të mbrojtur civilët, për të rivendosur kushte të mira jetese dhe për të lejuar urgjentisht ndihmën humanitare të papenguar të hyjë në Gaza, duke theksuar se kjo është edhe detyra e Izraelit si fuqi pushtuese.
Rënia e protokollit humanitar
Në këtë kontekst, Qendra për të Drejtat e Njeriut në Gaza konfirmoi se pushtimi izraelit vazhdon të shkelë protokollin humanitar, veçanërisht në lidhje me hyrjen e ndihmave, duke deklaruar se marrëveshja parashikonte hyrjen e 600 kamionëve në ditë, duke theksuar se ajo që hyn në të vërtetë nuk tejkalon 39% të këtij numri, me një ulje të rrezikshme të hyrjes së karburantit në vetëm rreth 14.9% të sasive të kërkuara, gjë që kontribuon në ndërprerjen e shërbimeve bazë, kryesisht energjisë elektrike, ujit dhe kanalizimeve, dhe thellon krizën humanitare.
Qendra tha në një deklaratë të premten se këto shkelje të akumuluara izraelite përbëjnë një shkelje serioze të marrëveshjes së armëpushimit dhe dispozitave të së drejtës ndërkombëtare humanitare, dhe janë dëshmi e qartë e mungesës së vullnetit të pushtuesit për t’u përmbajtur detyrimeve të tij. /tesheshi