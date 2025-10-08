Gaza, familja palestineze lufton për të mbajtur gjallë kafshët e kopshtit zoologjik mes sulmeve izraelite

Ndërsa sulmet izraelite në Rripin e Gazës shënuan përvjetorin e dytë, zhvendosjet e përsëritura dhe uria në përkeqësim në enklavën e rrethuar kanë lënë jo vetëm palestinezët, por edhe kafshët duke luftuar për mbijetesë, raporton Anadolu.
Fethi Juma, pronari i kopshtit zoologjik më të vjetër në Gaza, tha se u detyrua të largohej nga qyteti jugor Rafah me kafshët e tij për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite. Ai u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare për ndihmë ndërsa uria e përhapur po shkakton pasojat e veta.
Juma themeloi kopshtin zoologjik të parë në Gaza në Rafah në vitin 1991 me burimet e tij. Para luftës, familjet e vizitonin gjatë festave dhe fundjavave, dhe kopshti zoologjik kishte kafene, zona lojërash dhe hapësira argëtimi që tërhiqnin shumë vizitorë.
Pas fillimit të sulmeve izraelite, Juma dhe familja e tij i zhvendosën kafshët nga Rafah në Khan Younis dhe më vonë në Deir al-Balah.
Në një rajon ku edhe njerëzit luftojnë për të lëvizur pa automjete ose rrugë të duhura, familja bëri udhëtimin e vështirë me kafshët e tyre, duke lënë shumë pas.
Mes urisë në rritje në Gaza, Juma tha se mezi mund t’i ushqejë kafshët e mbetura dhe u kërkoi organizatave ndërkombëtare të ndihmonin në evakuimin e tyre nga territori i shkatërruar nga lufta.