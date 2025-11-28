Gaza, fëmijët e zhvendosur në kamp e shndërrojnë rrugën me rërë në fushë basketbolli të improvizuar

Një rrugë e ngushtë me rërë që kalon përmes tendave në zonën Mawasi të qytetit Khan Younis në jug të Rripit të Gazës është shndërruar në fushë basketbolli të improvizuar për fëmijët që përpiqen të vjedhin momente të jetës normale mes vdekjeve dhe shkatërrimeve të shkaktuara nga Izraeli në të gjithë enklavën, raporton Anadolu.
Dy herë në javë, djemtë mblidhen për seanca stërvitore të udhëhequra nga lojtarë vendas që po përpiqen ta mbajnë gjallë sportin pothuajse pa burime. Ata rindërtuan një kosh basketbolli që e nxorën nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara.
Fëmijët nga tendat përreth, mblidhen rreth lojtarëve duke bërë tifo me brohoritje spontane që sjellin energji të shkurtër në një vend të shënuar nga vështirësi të mëdha dhe zhvendosje. Këto seanca u japin djemve një arratisje të shkurtër nga shkatërrimi i lënë nga gjenocidi i tetorit 2023 i Izraelit, i cili zgjati dy vjet dhe përfundoi pasi një armëpushim hyri në fuqi në tetor.
Karrocat dhe automjetet e tërhequra nga kuaj që kalojnë shpesh ndërpresin stërvitjet në rrugën e pashtruar, të cilën vullnetarët e shndërruan në një fushë të përkohshme pa asnjë infrastrukturë sportive. Sektori sportiv i Gazës ka pësuar dëme të mëdha.
Zyra qeveritare e medias tha se forcat izraelite shkatërruan 292 stadiume, palestra dhe objekte sportive gjatë dy viteve të luftës.
– “Ne duam të luajmë”
Në qendër të përpjekjes është 64-vjeçari Atef al-Beitar, një ish-basketbollist për Khan Younis Services Club. Ai stërvit lojtarë të rinj përgjatë rrugës së improvizuar.
Beitar tha për AA-në se vendosi ta përdorte kohën e tij në Mawasi për të stërvitur fëmijët dhe për të ruajtur sportin që ka luajtur për më shumë se dy dekada. Ai tha se seancat filluan dy javë më parë dhe do të vazhdojnë dy herë në javë gjatë pushimeve shkollore, kur më pak automjete kalojnë nëpër zonë.
“Ne stërvitemi pavarësisht raketave dhe sulmit të vazhdueshëm”, tha ai duke iu referuar shkeljeve izraelite të armëpushimit, prishjes së ndërtesave të banimit në zonat nën kontrollin izraelit dhe sulmeve ajrore në lagjet palestineze.
Më tej ai tha se grupi mblodhi djem me talent në basketboll për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe për t’i përgatitur ata për ndeshje të mundshme lokale ose të jashtme.
Trajneri shtoi se gjenocidi izraelit e mbajti larg sportit për dy vjet. Ai tha se mesazhi i tij për autoritetet është i thjeshtë “Ne duam të luajmë dhe të kthehemi në klubet dhe fushat tona të mbyllura… nuk duam të qëndrojmë këtu midis tendave”.
– Burime të kufizuara
Xhihad al-Sharafi, një basketbollist nga Jabalia Services Club, i cili është gjithashtu i zhvendosur në Mawasi, tha se gjenocidi izraelit “shkatërroi gjithçka në Gaza”.
“Gjithçka është zhdukur – klubet, madje edhe shkollat ku ne stërvitnim fëmijët dhe praktikonim aftësitë tona”, tha ai për Anadolu.
Ai njoftoi se tani ata stërvisin lojtarë të rinj pa asnjë ambient. Grupi nxori një kosh basketbolli të dëmtuar nga poshtë rrënojave dhe e rimontoi atë për të rifilluar stërvitjen. Al-Sharafi tha se ata zgjodhën këtë rrugë specifike sepse ka më pak rërë, duke vënë në dukje se basketbolli nuk mund të luhet në tokë të butë.
“Ne u kthyem në basketboll me mjete shumë të kufizuara”, shtoi ai. Al-Sharafi u bëri thirrje autoriteteve të sigurojnë këpucë, uniforma dhe qasje në fusha për të mbrojtur dhe zhvilluar talentet e reja.
– Ëndrra të vogla
Pas përfundimit të një seance, 9-vjeçari Fares al-Eyadi, i zhvendosur nga qyteti i Gazës tha për AA-në se “Ëndrra ime është të luaj basketboll dhe të bëhem një lojtar i shkëlqyer”.
“Lufta na shkatërroi… nuk kemi këpucë apo rroba sportive”, shtoi ai.
Al-Eyadi shpjegoi se fëmijët luajnë zbathur midis tendave, në rërë, pa një palestër apo ndonjë shërbim sportiv. Karrocat që kalojnë ndërpresin vazhdimisht stërvitjen.
Ai tha se shpreson që një ditë të garojë në lojëra jashtë Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë gati 70 mijë palestinezë në Rripin e Gazës, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 170 mijë të tjerë në luftën më shumë se dyvjeçare që e ka lënë pjesën më të madhe të enklavës në rrënoja.